سمك السلمون التندوري المشوي: وصفة سهلة ولذيذة بنكهة هندية مميزة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر سمك السلمون من الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تُفيد صحة القلب والدماغ. وتُضفي تتبيلة التندوري الهندية نكهة مميزة ولذيذة على سمك السلمون، مما يجعله طبقاً مثالياً لوجبة غداء أو عشاء صحية وشهية.

في هذا المقال، سنقدم لكم وصفة سهلة لتحضير سمك السلمون التندوري المشوي في الفرن أو على الشواية.

شرائح سمك سلمون (حسب الرغبة)

لتتبيلة التندوري:

علبة زبادي (روب)

عصير ليمونة واحدة

ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل والثوم

ملعقة صغيرة من كل من:

بهارات التندوري (متوفرة في المتاجر)

الكركم

الكمون

الكزبرة المطحونة

الفلفل الأحمر (شطة)

الملح

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

تحضير التتبيلة: في وعاء، اخلط الزبادي، عصير الليمون، معجون الزنجبيل والثوم، جميع البهارات، والزيت. امزج المكونات جيداً حتى تتجانس.

تتبيل السلمون: ضع شرائح السلمون في وعاء أو كيس بلاستيكي قابل للإغلاق. اسكب تتبيلة التندوري على السلمون وتأكد من تغطية جميع الشرائح بالتتبيلة جيداً. غطِ الوعاء أو أغلق الكيس بإحكام وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، أو يُفضل تركه طوال الليل لتتشرب النكهات بشكل أفضل.

الخبز في الفرن: سخّن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية (400 فهرنهايت). ضع شرائح السلمون المتبلة على صينية خبز مُبطنة بورق الخبز. اخبز السلمون في الفرن لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى ينضج السمك ويصبح قابلاً للتفتيت بسهولة بالشوكة.

الشوي على الشواية: سخّن الشواية على نار متوسطة. ضع شرائح السلمون المتبلة على الشواية واشوِها لمدة 4-5 دقائق لكل جانب، أو حتى ينضج السمك.

التقديم: قدّم سمك السلمون التندوري المشوي ساخناً مع الأرز الأبيض أو الخضار المشوية أو السلطة. يمكنك تزيين الطبق بشرائح الليمون والكزبرة الطازجة.