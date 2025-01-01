انت الأن تتابع خبر إنهاء 5 عقود من حكم الأسد ووضع إنساني يسوء في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يأبه عام 2024، الذي حمل في طياته الكثر من الأحداث والمآسي على المغادرة، التي كان لها الأثر على المجتمعات العربية، ليتحول إلى عام النصر الذي أنتظره السوريون نحو 5 عقود.

وولدت من رحم الثورة التي انطلقت شرارتها في 2011، سوريا جديدة لا يحكمها الأسد، ففي الشهر الأخير من عام 2024، هرب بشار بعد حكم ورثه من والده حافظ استمر لعقود.

وخلال قرابة 12 يوما انطلقت المعارضة السورية في هجوم غير متوقع، ليسيطروا على المدن السورية واحدة تلو الأخرى، حتى وصلوا للعاصمة دمشق، ودفعت بشار إلى الهرب.

لكن جارتها لبنان لم يكن عام 2024 عام استقرار لها، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا بريا على جنوبها، وعدوانا جويا على محافظات وصلت إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، سبقها اغتيالات لشخصيات، منها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتفجير أجهزة اتصال في اختراق إسرائيلي قد يكون الأكبر للحزب.

أما قطاع غزة، الذي أصبح يحتوي على أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، فقد استمرت الحرب الإسرائيلية عليه في أطول حرب يخوضها القطاع راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وسط صمت دولي، واستشهاد أطفال رضع بسبب البرد وسوء التغذية، فيما قد يوصف بأسوء وضع إنساني.

الحرب الدموية التي راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء، تشتد مع استخدام الجوع والحصار كسلاح عقب دخول رفح التي كانت تستقبل عشرات آلاف النازحين واحتلال معبرها.

وفي تطور غير مسبوق، أطلقت مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل عقب استهدافها السفارة الإيرانية في دمشق، ثم أطلقت موجة أخرى من الصواريخ في الرد على اغتيال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في إيران. وكان الرد الإسرائيلي باستهداف قواعد عسكرية في إيران.

ولم يكن موسم الحج 2024 كباقي المواسم، فقد ارتبط بوفاة أكثر من 1300 شخص خلال أدائهم مناسك الحج التي تزامنت مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة.

وفي تحول دراماتيكي بالحرب الروسية الأوكرانية، سمحت الولايات المتحدة باستخدام أسلحة أميركية لضرب العمق الروسي، ليرد الروس باستخدام "أوريشنيك" الصاروخ فرط الصوتي متوسط المدى لأول مرة، كما أرسلت كوريا الشمالية جنودا ليشاركوا بالحرب في أوكرانيا.

وأعاد الأميركيون دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، ليكون ثاني رئيس أميركي ينتخب في فترتين منفصلتين، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات وترشيح نائبته كاملا هاريس.

وتاليا أبرز أحداث 2024:

في 1 كانون الثاني / يناير 2024 عبرت المدمرة البحرية الإيرانية "ألبرز" مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر.

في 2 كانون الثاني / يناير 2024 تعرّض زعيم المعارضة الكوريّة الجنوبيّة لي جاي ميونغ للطعن في رقبته أثناء حديثه إلى صحفيّين في مدينة بوسان الساحليّة في جنوب شرق البلاد.

في 2 كانون الثاني / يناير 2024 اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، في قصف استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في 3 كانون الثاني / يناير 2024 قُتل أكثر من 100 شخص جراء انفجارين وقعا بفارق دقائق في جنوب إيران، واستهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني في ضربة أميركية.

في 4 كانون الثاني / يناير 2024 قُتل عنصران بينهما قيادي عسكري في أحد الفصائل الحليفة لإيران في قصف "بطائرة مسيّرة" استهدف مقرا للحشد الشعبي في شرق العاصمة العراقية بغداد.

في7 كانون الثاني/ يناير 2024 استشهد صحفيان في خان يونس بينهم حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي.

في 11 كانون الثاني/ يناير 2024 اختتمت جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.

في 12 كانون الثاني/ يناير 2024 تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن الحديدة وصعدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا.

في 12 كانون الثاني/ يناير 2024 انطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

في 12 كانون الثاني/ يناير 2024 انقطع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

في 13 كانون الثاني/ يناير 2024 انقطع الاتصال بخلية من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس كانت تحرس 4 عسكريين إسرائيليين، احتجزوا قبل نحو 10 أعوام.

في 18 كانون الثاني/ يناير 2024 قتل 9 أشخاص في هجوم نفذته باكستان على إيران ارتفع.

في 18 كانون الثاني/ يناير 2024 قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذا لاتّفاق تم بوساطتها وينص على إدخال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومساعدات لسكان القطاع.

في 20 كانون الثاني/ يناير 2024 قتل 4 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، في غارة جوية إسرائيلية على دمشق.

في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 قبلت محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية.

في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 علقت الولايات المتحدة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية اتهام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في 1 شباط / فبراير 2024 حكم على زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.

في 3 شباط / فبراير 2024 بدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات تدعمها بعد هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة قرابة 40 آخرين بالقرب من الحدود السورية.

في 11 شباط /فبراير 2024 أعلنت كتائب القسام مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وأصيب 8 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي 12 شباط /فبراير 2024 أعلنت كتائب القسام مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي 14 شباط /فبراير 2024 أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على الإخلاء قسرا.

وفي 14 شباط /فبراير 2024 بدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية على لبنان.

وفي 15 شباط /فبراير 2024 اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي وحولته إلى "ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه".

وفي 16 شباط /فبراير 2024 استشهد 5 مرضى فلسطينيين في العناية المركزية نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر الطبي.

وفي 16 شباط /فبراير 2024 توفي زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة لـ19 عاما.

وفي 19 شباط /فبراير 2024 اسمتعت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لدولة فلسطين في أول جلسة علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي 20 شباط /فبراير 2024 عرقلت الولايات المتحدة للمرة الثالثة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة في غزة باستخدامها حق النقض (الفيتو).

وفي 8 آذار/مارس 2024 دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان بتأييد 14 دولة لنص اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".

في 14 آذار/مارس 2024 كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية.

في 15 آذار/مارس 2024 وصلت أول سفينة تحمل 200 طن من المواد الغذائية إلى ساحل قطاع غزة.

في 22 آذار/مارس 2024 قُتِل أكثر من 62 شخصا وأصيب 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم، في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليّته عن الهجوم.

في 22 آذار/مارس 2024 أعلنت أميرة ويلز كيت أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

في 25 آذار/مارس 2024 تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة بعد امتناع الولايات المتحدة على التصويت عليه.

في 25 آذار/مارس 2024 قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك لعدم ضمه إلى مجلس وزراء الحرب.

في 26 آذار/مارس 2024 انهار جسر فرانسيس سكوت كي الذي يبلغ طوله 2.57 كيلومتر في بالتيمور بولاية ماريلاند بشكل جزئي، بعد أن اصطدمت به سفينة.

في 1 نيسان /أبريل 2024 أدى عدوان جوي إسرائيلي إلى تدمير كامل لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ومقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

في 1 نيسان /أبريل 2024 انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل ومحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بعد عملية اقتحام وحصار دامت قرابة أسبوعين، وخروجه بالكامل عن الخدمة.

في 2 نيسان /أبريل 2024 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 عاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، بقصف على دير البلح.

في 10 نيسان /أبريل 2024 استشهد 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة.

في 14 نيسان /أبريل 2024 أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل رداً على قصف قنصلية طهران.

في 19 نيسان /أبريل 2024 شنت إسرائيل هجوما على إيران أوقعت انفجارات في مدينة أصفهان.

في 22 نيسان /أبريل 2024 استقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي أهارون حاليفا، بعدما أعلن تحمله "مسؤولية" ما جرى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في 5 أيار/مايو 2024 توقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية؛ على إثر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها.

في 6 أيار/مايو 2024 بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية، إجلاء" المدنيين الفلسطينيين من رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، تزامنا مع اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

في 7 أيار/مايو 2024 احتلت إسرائيل معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، ونقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية.

في 15 أيار/مايو 2024 تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكولإطلاق نار عدة مرات، بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد.

في 17 أيار/مايو 2024 فرغت الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن.

وفي 19 أيار/مايو 2024 توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.

في 20 أيار/مايو 2024 طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يخالف مواد من نظام روما الأساسي".

في 22 أيار/مايو 2024 أعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

في 24 أيار/مايو 2024 أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف "هجومها العسكري" على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في 26 أيار/مايو 2024 أعلنت كتائب القسام أسرها لجندي إسرائيلي خلال عملية مركبة شمالي قطاع غزة، حيث استدرجت قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، كما قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

في 26 أيار/مايو 2024 ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد قصفها خيام النازحين شمال غربيّ رفح، في جنوب قطاع غزة.

في 31 أيار/مايو 2024 هيئة المحلفين بالمحكمة في قضية ترامب اتخذت قرارا بأن دونالد ترامب مذنب في التهم الأربع والثلاثين.

في 8 حزيران/ يونيو استعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في هجوم عسكري أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

في 23 حزيران/ يونيو 2024 أعلنت السعودية وفاة 1301 حاجا خلال موسم حج عام 1445هـ، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة.

في 5 تموز/ يوليو 2024 فاز المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، الذي تعهد بانفتاح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق لها الشعب في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

في 5 تموز/ يوليو 2024 حقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية البريطانية لينهي 14 عاما من حكم المحافظين غلب عليها الاضطراب.

في 7 تموز/ يوليو 2024 تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية بالانتخابات التشريعية في فرنسا واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية.

في 14 تموز/ يوليو 2024 أصيب دونالد ترامب بجروح في أذنه خلال إطلاق نار على تجمّع انتخابي حاشد، في محاولة اغتيال.

في 19 تموز/ يوليو 2024 تسبّب خلل تقني بأحد خوادم شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني، في التأثير على عمل العديد من وسائل الإعلام، والمستشفيات، والمطارات والموانئ في العالم.

في 20 تموز/ يوليو 2024 قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة في اليمن أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بعد يوم من هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على تل أبيب، المركز الاقتصادي لإسرائيل.

في 21 تموز/ يوليو 2024 انسحب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

في 30 تموز/ يوليو 2024 اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الغارة التي شنها على ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن استشهاد 3 أشخاص مدنيين.

في 31 تموز/ يوليو 2024 اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، إثر تعرضه لغارة جوية إسرائيلية.

في 31 تموز/ يوليو 2024 استشهد مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة إسماعيل الغول برفقة المصور رامي الريفي إثر استهدافهما بقصف إسرائيلي في مدينة غزة.

في 16 آب/أغسطس 2024 سجلت أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في مدينة دير البلح في قطاع غزة لطفل يبلغ من العمر 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

27 آب/أغسطس 2024 استعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المحتجزين من جنوب قطاع غزة.

28 آب/أغسطس 2024 بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكم في الضفة الغربية المحتلة

في 29 آب/أغسطس 2024 اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد كتيبة طولكرم -التابعة لسرايا القدس– محمد جابر الملقب بـ "أبي شجاع" في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس في الضفة الغربية.

في 31 آب/أغسطس 2024 بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة، بعد إرسال الأمم المتحدة 1.2 مليون جرعة مضادة لتلقيح الأطفال.

في 18 أيلول/ سبتمبر 2024 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.

في 19 أيلول/ سبتمبر 2024 استشهد العشرات وأصيب المئات جراء انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة في جنوب لبنان في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الحزب وإسرائيل.

في 21 أيلول/ سبتمبر 2024 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمته "أهدافا" لحزب الله في لبنان.

في 21 أيلول/ سبتمبر 2024 نعى حزب الله القيادي إبراهيم عقيل عقب استهدافه بغارة من الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

في 23 أيلول/ سبتمبر 2024 تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات عبر الهواتف الثابتة مصدرها إسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن وجودهم.

في 28 أيلول/ سبتمبر 2024 في اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

في 1 تشرين الأول /أكتوبر 2024 بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما برية على لبنان في المنطقة القريبة من الحدود الجنوبية.

في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أطلقت إيران قرابة 200 صاروخ أرض أرض فرط صوتي على إسرائيل.

في 3 تشرين الأول /أكتوبر 2024 استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

في 4 تشرين الأول /أكتوبر 2024 قتل جنديان إسرائيليان من جراء انفجار مسيّرة قادمة من العراق وأصابت قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل.

في 4 تشرين الأول /أكتوبر 2024 اغتالت إسرائيل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والخليفة المحتمل لحسن نصر الله في قيادة الحزب هاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024 اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار.

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أصابت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا بشكل مباشر، ولم يكن نتنياهو وزوجته في المنزل.

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أرسلت كوريا الشمالية "قوة كبيرة من الجنود" إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، في وقت يتدرّب 1500 جندي كوري شمالي في أقصى الشرق الروسي، على ما نقلت الاستخبارات الكورية الجنوبية.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024 استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضربات على إيران استهدفت بطاريات ومصانع صواريخ.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" من العمل داخل إسرائيل.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 انتخب حزب الله نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصرالله.

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 فاز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب على الديمقراطية كامالا هاريس بعد أن حصد على 277 صوتا في المجمع الانتخابي.

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 سمحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية لضرب عمق الأراضي الروسية.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف عن اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 استخدمت روسيا صاروخا بالستيا جديدا متوسط المدى يسمى أوريشنيك لقصف مصنع أسلحة أوكراني.

في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أنهت إسرائيل استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ.

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بدأت فصائل المعارضة السورية عمليات عسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام ضد نظام بشار الأسد.

في في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 علقت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية عملياتها في غزة بعدما أصابت غارة إسرائيلية سيارة تقل طاقما تابعا لها، وقتلت 3 من طاقمها في خان يونس.

في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 شنت طائرات روسية وسورية غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016.

في 2 كانون الأول/ديسمبر 2024 أعلنت كتائب القسام مقتل 33 محتجزا إسرائيليا وفقدت آثار بعضهم منذ بدء الحرب على غزة.

في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024 سيطرت فصائل المعارضة السورية على مدينة حماة بعدما أعاد الجيش السوري نشر وحداته خارج المدينة.

في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 أعلنت الفصائل السورية إسقاط نظام الأسد.

في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 كلف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة، تدير المرحلة المؤقتة.

في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صورا بعد احتلاله منطقة جبل الشيخ في شقه السوري وذلك في إطار انتشاره في المنطقة العازلة.

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2024 مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة للرد على الاتهامات والشهادات التي سيقت ضده ولا سيما من معاونين سابقين له في ثلاث قضايا تنظر بها المحكمة.

في 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 أعلنت عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مكانا يتواجد فيه بعض المحتجزين بشكل متكرر للتأكد من مقتلهم.

في 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 أقلعت أول طائرة منذ سقوط نظام بشار الأسد من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا.

في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 أصيب 14 إسرائيليا جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن.

في 25 كانون الأول/ديسمبر 2024 تبادلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات بشأن تأجيل الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والوصول لصفقة تبادل أسرى.

في 25 كانون الأول/ديسمبر 2024 قتل 14 شخصا وإصابة 10 أشخاص، في سوريا عقب استهداف "فلول النظام السوري السابق لقوة أمنية"، وفق وزارة الداخلية السورية.

في 25 كانون الأول/ديسمبر 2024 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة أهداف في اليمن من بينها محطتي الطاقة حزيز ورأس كثيب بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى في موانئ الحديدة والصليف.

في 27 كانون الأول/ديسمبر 2024 أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي يعد أكبر مستشفيات في تلك المنطقة، واعتقلت مدير المستشفى حسام أبو صفية.

في 30 كانون الأول/ديسمبر 2024 ارتفع عدد الشهداء الرضع بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة في قطاع غزة إلى 6 أطفال خلال أسبوع.

في 30 كانون الأول/ديسمبر 2024 استشهد 4 أسرى من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الأسرى الشهداء إلى 5 خلال يومين.