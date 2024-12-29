نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشوى مصطفى تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نشوى مصطفى، تريند مؤشر البحث “جوجل”، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد إعلانها خبر وفاة زوجها، صباح أمس السبت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت نشوى مصطفى منشورا قات فيه: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي، الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".

نشوى مصطفى

آخر أعمال نشوى مصطفى

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية م"



وضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.