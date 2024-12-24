دعاء نهاية العام وبداية عام جديد مكتوب 2025

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هند السوليه - الرياض - مع قرب انتهاء العام واستقبال عام جديد، يتوجّب على المسلم أن يتذكر قيمة الدعاء وصلته مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو من أفضل العبادات التي تُظهر ارتباط العبد بخالقه. في هذا المقال، نُقدّم مجموعة من الأدعية التي تُستحب في نهاية العام وبداية العام الجديد 2025، حيث يختار المؤمن الدعاء الخالص من قلبه سواء في ساعات السكون أو وقت الفجر.

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أفضل دعاء لعام 2025

أفضل دعاء لعام 2025

يمر الوقت سريعًا وتتناوب الأيام، ومع هذا التنقل بين السنوات، يستعد المسلمون لاستقبال عام جديد بعد وداع عامٍ مضى. إنه الوقت المثالي للتأمل في ما تم إنجازه وما يتوجب تحسينه. بخلاف الأعمال الصالحة والتوبة، يمكن أن تُعبر الأدعية عن أملنا في مستقبل أفضل. هنا يأتي دعاء عام جديد

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم، أستغيثك برحمتك، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي، وارحمني يا أرحم الراحمين، وبارك لي في عامي الجديد، اجعلني من الصالحين الأتقياء.

دعاء استقبال العام الميلادي الجديد 2025

دعاء استقبال العام الميلادي الجديد 2025

يعتبر الدعاء في بداية سنة جديدة وسيلة للتفكر في ما ينتظرنا، وبالتالي، يجب أن يتوجه المسلم إلى الله جل وعلا بالدعاء والطاعة. فماذا عن دعاء استقبال العام الجديد إليك بعض الأدعية الجميلة

اللهم في العام الجديد، أسألك نعيمًا لا ينفد، ورزقًا وفيرًا، واجعل لي فيه مصابيح من النور.

يا رب، أغنني عن أهل الدنيا واجعلني من عبادك الصالحين.

اللهم اجعل بداية هذا العام بداية لكل خير، واغفر لي ما سبق من ذنوب.

دعاء العام 2025

دعاء العام 2025

من المهم أيضًا استحضار الدعاء عند بداية عام جديد، فهو انعكاس للطموحات والآمال. استخدم هذا الدعاء للتوجه إلى الله

الحمد لله رب العالمين، أشكرك على النعم التي أفدتني بها في العام الماضي، وأسألك يا ربّ أن تجعل هذا العام عام الخير والبركة، واغفر لي زللي وعثراتي.

دعاء اللهم عام جديد من عمري

دعاء اللهم عام جديد من عمري

عند نهاية العام، يمكن للمسلمين أن يتفكروا في مستقبلهم وأن يدعوا الله بإخلاص

اللهم اجعلني في هذا العام من الذين يعملون بذكاء ويدعون لك بصدق.

اللهم ارزقني التوفيق في كل أموري واغفر لي عند الخطأ.

أسألك يا الله، أن تجعل هذا العام عامًا مليئًا بالبركة والسعادة.

أدعية نهاية العام وبداية عام جديد من القرآن

أدعية نهاية العام وبداية عام جديد من القرآن

أخيرًا، يمكن للمسلمين استخدام الأدعية المذكورة في القرآن لتكون صلة الرحم مع الله قوية

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ}.

في الختام، يتوجب على كل مسلم أن يتذكر أهمية الدعاء في حياته، وبالأخص في بداية كل عام جديد. دعاء نهاية العام وبداية عام جديد هو فرصة لتجديد النية والعمل في سبيل الخير.