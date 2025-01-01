مكونات من مطبخك لإزالة رائحة “الزفارة” من الأيادي والأطباق

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 صباحاً - طرق طبيعية للتخلص من رائحة الزفارة

قد نشعر جميعًا بالإحباط من تلك الرائحة القوية التي تلتصق بأيدينا وأطباقنا بعد التعامل مع بعض المكونات، خاصة الأسماك والبيض. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعّالة التي يمكنك استخدامها، وكلها تعتمد على مكونات بسيطة تتواجد في مطبخك.

1. عصير الليمون

الليمون هو واحد من أفضل المكونات للتخلص من الروائح الكريهة. يعمل حمض الستريك الموجود فيه كمزيل طبيعي للروائح.

افرك يديك بنصف ليمونة لمدة دقيقة أو اثنتين، أو يمكنك استخدام عصير الليمون المخفف بماء دافئ لغسل الأيدي.

بالنسبة للأطباق، أضف بعض عصير الليمون للماء أثناء غسلها للحصول على نتيجة رائعة.

2. الخل الأبيض

يُعتبر الخل الأبيض أيضًا حلاً ممتازًا لإزالة الروائح.

يمكنك استخدامه عن طريق بلل قطعة من القماش بالخل ومسح الأطباق بها.

مزج القليل من الخل مع الماء في وعاء، وغمر يديك فيه لعدة دقائق يمكن أن يكون مُثمرًا أيضًا.

3. صودا الخبز

صودا الخبز ليست فقط مثالية للخبز، بل تُعتبر أيضًا مُزيل قوي للروائح.

اصنع معجونًا من صودا الخبز والماء وافركه جيدًا على يديك. اتركه لبضع دقائق قبل الشطف.

يمكنك أيضًا رش صودا الخبز على الأطباق ثم غسلها بالطريقة المعتادة لإزالة الروائح العنيدة.

4. البن المطحون

إذا كنت من محبي القهوة، فهذا الحل يناسبك تمامًا. احتفظ ببعض القهوة المطحونة في مطبخك كأداة فعالة لإزالة الروائح.

افرك يديك بكمية صغيرة من البن المطحون ثم اشطفها بالماء الدافئ للحصول على نتائج مذهلة.

يمكنك أيضًا وضع البن داخل الأطباق لبضع دقائق ثم غسلها كالمعتاد.

النصائح النهائية

اختيار الطريقة المناسبة يعتمد على المواد المتوفرة لديك وكذلك درجة الرائحة. يمكنك أيضًا دمج بعض هذه المكونات لتحسين النتائج. في النهاية، تكون هذه الحلول مفيدة لأنها تعتمد على مواد طبيعية وآمنة ولا تحتوي على كيماويات ضارة. جرب هذه الحلول في المرة القادمة التي تواجه فيها هذه المشكلة، وستجد فرقًا واضحًا!