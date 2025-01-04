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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن عبد الحق بن شيخة، اليوم الجمعة، استقالته من تدريب شبيبة القبائل، المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.

صدمة في أروقة شبيبة القبائل.. استقالة عبد الحق بن شيخة!

وأعلن بن شيخة استقالته في تصريحات لوسائل إعلام محلية عقب فوز شبيبة القبائل 2-0 على ترجي قالمة اليوم الجمعة، والتأهل لدور 32 من بطولة كأس الجزائر.

وتشكل الاستقالة قرارًا مفاجئًا في ظل النتائج الإيجابية التي حققها بن شيخة مع الفريق خلال مرحلة الذهاب بالدوري.

وكان بن شيخة تولى تدريب شبيبة القبائل الصيف الماضي، ويحتل الفريق صدارة الدوري حاليًا برصيد 24 نقطة حصدها خلال 14 مباراة.