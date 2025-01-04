الرياضة

كأس الملك.. بونتيبيدرا يواصل مفاجآته بالفوز على مايوركا

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أحمد جودة - القاهرة -  

واصل بونتيبيدرا مشواره الرائع في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وفاز على وصيف بطل النسخة الماضية، ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، ليتأهل للدور ثمن النهائي.

كأس الملك.. بونتيبيدرا يواصل مفاجآته بالفوز على مايوركا

وبعد إقصاء كل من ليفانتي وفياريال، يواصل بونتيبيدرا، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة، مشواره في البطولة ويسحق مايوركا بثلاثية دون رد.

سجل للفريق الجاليثي كل من الإسباني-البرازيلي داليسون (الدقيقة 21) من تسديدة رائعة على بعد 35 مترًا، ويلكو بينو (الدقيقة 48) من تسديدة رائعة أيضًا، وروفو (الدقيقة 72).
بينما يتأزم الوضع بالنسبة لمايوركا تحت قيادة مدربه ياكوبي أراساتي، الذي سيتعين عليه الأسبوع المقبل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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