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أحمد جودة - القاهرة -

واصل بونتيبيدرا مشواره الرائع في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وفاز على وصيف بطل النسخة الماضية، ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، ليتأهل للدور ثمن النهائي.

كأس الملك.. بونتيبيدرا يواصل مفاجآته بالفوز على مايوركا

وبعد إقصاء كل من ليفانتي وفياريال، يواصل بونتيبيدرا، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة، مشواره في البطولة ويسحق مايوركا بثلاثية دون رد.

سجل للفريق الجاليثي كل من الإسباني-البرازيلي داليسون (الدقيقة 21) من تسديدة رائعة على بعد 35 مترًا، ويلكو بينو (الدقيقة 48) من تسديدة رائعة أيضًا، وروفو (الدقيقة 72).

بينما يتأزم الوضع بالنسبة لمايوركا تحت قيادة مدربه ياكوبي أراساتي، الذي سيتعين عليه الأسبوع المقبل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.