انت الأن تتابع خبر خبير جلدية شاطر قالي إنها أفضل طريقه!!.. عشبة جبارة متوفرة بكثرة دون أن نعلم أهميتها الكبيرة!! لن تتخيل ماهي فوائدها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قشرة الشعر من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون حول العالم، إذ تسبب الحكة والإزعاج بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على المظهر العام، رغم وجود العديد من الحلول، إلا أن مشكلة القشرة غالبًا ما تعود مجددًا، في هذا المقال، نقدم لكِ وصفة طبيعية فعّالة باستخدام نبات القراص الذي يمكن أن يساعد في حل مشكلة قشرة الشعر بشكل نهائي.

فوائد نبات القراص للشعر

نبات القراص هو أحد النباتات الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد لصحة الشعر، على الرغم من أن البعض قد يتجنبها بسبب تأثيرها المهيج على الجلد،

إلا أن استخدامها بالشكل الصحيح يساعد في:

علاج تساقط الشعر: يقوي جذور الشعر ويساعد في نموه.

تهدئة التهابات فروة الرأس: يقلل من الحكة والتهابات الجلد.

القضاء على القشرة: يعمل على التخلص من القشرة بشكل فعال.

تنظيم إفراز الدهون: يساهم في الحفاظ على فروة رأس صحية ومتوازنة.

طريقة تحضير غسول القراص للقضاء على القشرة

لتحضير غسول من نبات القراص، اتبعي الخطوات التالية:

المكونات:

كوب ماء

ملعقتان كبيرتان من نبات القراص

ملعقة صغيرة من خل التفاح

طريقة التحضير:

اغسلي أوراق القراص جيدًا واتركيها لتجف.

اغلي الماء مع أوراق القراص لمدة خمس دقائق.

صفي المزيج واتركيه ليبرد طوال الليل.

أضيفي خل التفاح إلى المزيج بعد أن يبرد.

طريقة الاستخدام: