طقس اليوم الأربعاء.. مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 08:28 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1-1-2025، على كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس أول أيام العام الجديد، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وقالت الهيئة، إن هناك شبورة مائية تتواجد صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

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