نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتخطى يوفنتوس ويضرب موعدًا مع إنتر في النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل فريق ميلان للمباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام يوفنتوس إلى فوز 2-1 في مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا بالسعودية.

ميلان يتخطى يوفنتوس ويضرب موعدًا مع إنتر في النهائي

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بهدف سجله كينان يلدز في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، عادل ميلان النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء سجلها كريستيان بوليسيتش، وأضاف ميلان الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما مرر يونس موسى كرة عرضية من الجانب الأيمن لتصطدم بقدم فيدريكو جاتي، مدافع يوفنتوس، وتغير اتجاهها لتعانق الكرة الشباك.

بهذه النتيجة، يلتقي ميلان في المباراة النهائية مع إنتر ميلان، الذي تغلب على أتالانتا 2-0 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى أمس الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة أربع فرق.