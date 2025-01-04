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أحمد جودة - القاهرة - اللقاء الذي شغل الرأي العام: أحمد الشرع ووزيرة الخارجية الألمانية في مشهد يثير التساؤلات (تفاصيل).

زارت أمس الجمعة، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سوريا، رفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، حيث اجتمعت مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية بسوريا أحمد الشرع بقصر دمشق، وشهد اللقاء العديد من التساؤلات بعد أن رفض أحمد الشرع مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك، دون سبب محدد.

حيث امتنع المسئولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها أثناء هبوط طائرتها في مطار دمشق الدولي، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.



واستقبلت الإدارة السورية، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم حيث قامت بزيارة لـ سجن صيدنايا السيئ السمعة قرب دمشق، واطلعت بيربوك، رفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، على ظروف السجن القريب من العاصمة دمشق من قِبَل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخُوذ البيضاء".

تفاصيل لقاء أحمد الشرع مع وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك

أحمد الشرع - وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك، خلال اجتماعها مع أحمد الشرع اليوم على أنها أبلغت أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة أن أوروبا لن تُقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة.

وأضافت بيربوك: "هناك حاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا.

سجن صيدنايا

أحمد الشرع - جان نويل بار - أناليا بيربوك.

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعةً في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

حيث كان يطلق عليه اسم "المسلخ البشري"، وذلك منذ عام 2011، حيث وثق العديد من نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية واختفاء لآلاف السجناء هناك.

وأشارت، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أنه قد "حان الوقت لمغادرة القواعد الروسية سوريا"، حيث وجهت إتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه هو الذي دعم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لفترة طويلة وهو "من غطى وساند جرائم النظام".



وقالت بيربوك بعد وصولها العاصمة السورية دمشق: "رحلتي اليوم هي إشارة واضحة إلى السوريين مفادها أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا".