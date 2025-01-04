البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال ممكنا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى لا يزال ممكنا.

وخلال مؤتمر صحفي، طُلب منه التعليق على قرار القيادة الإسرائيلية إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، فقال كيربي: "نعتقد أن هذه خطوة جيدة"، مضيفا "نعتقد أن الاتفاق الجديد ضروري وممكن، ونرحب بقرار إسرائيل إرسال وفد جديد إلى الدوحة".

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ليس لديها ما تعلنه حتى الآن بشأن احتمال ذهاب ممثلين أمريكيين للمشاركة في المفاوضات إلى العاصمة القطرية.

وفي الوقت نفسه أكد أن ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يعتزمون المشاركة في المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق "نهائي".

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بمشاركة ممثلين إسرائيليين في الدوحة نهاية عام 2024، وفي 24 ديسمبر الماضي، عادوا إلى تل أبيب "لإجراء مشاورات داخلية".

وتعثرت عدة جولات من مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" خلال عام 2024، وفشل الطرفان في تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية نوفمبر 2023، والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 أسرى إسرائيليين وهدنة استمرت أسبوعا.