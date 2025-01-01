جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من غزة وسقوط آخر بمنطقة مفتوحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 08:28 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من العام الجديد، إنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، حيث تم اعتراض أحدهما بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة النقب الغربي بالقرب من منتصف الليل، وأفادت التقارير بأن "صاروخين تم تحديدهما عبرا من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة "تليجرام" أن "أحد الصاروخين تم اعتراضه بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة".

وأوضح أن الأيام الأخيرة شهدت اعتراض عدة صواريخ أُطلقت من شمال قطاع غزة.