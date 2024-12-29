وزارة العمل تعلن عن 465 فرصة عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل ،اليوم الأحد، عن بدء التقديم على 465 فرصة عمل متوفرة في شركة الصناعات الغذايئة العربية. " دومتي" على مِهن: مندوب مبيعات، وسائق مبيعات، ومراقب آمن، وعامل إنتاج، وعامل خدمات، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من ويشترط الخبرة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه ،وحتى 7500 جنيه ، مع توافر تأمين طبي وإجتماعي، وصرف أرباح، وفرص للترقي، ووسائل انتقال من المحافظات .

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أنه يمكن التقديم للحصول على فرص وظائف المبيعات في العنوان التالي : 5 شارع بني عامر متفرع من شارع مراد- الجيزة – الدور الثاني ، والتقدم على وظائف الانتاج والأمن في العنوان التالي : المنطقة الصناعية الثانية، أكتوبر قطعة 12، وقالت أن الفرص والأعداد المتاحة هي : 140 مندوب مبيعات، و 70 سائق مبيعات، و 25 مراقب أمن، و 220 عامل إنتاج، 80 عامل خدمات .