العالم اليوم - الشيخ الهجري: من المبكّر جدا الحديث عن تسليم السلاح في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 12:25 مساءً - قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، الأربعاء، إن "من المبكّر جدا الحديث عن تسليم السلاح" في سوريا.

وذكر الشيخ حكمت الهجري، في حوار تلفزيوني، أن "تسليم السلاح أمر مرفوض نهائيا لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور لضمان حقوقنا". وأضاف: "من المبكّر جدا الحديث عن تسليم السلاح.. يجب أن تكون الدولة مدنية". وتابع: "لدينا هواجس من الوضع القائم إذا لم تتم مشاركة الجميع". وأوضح الشيخ حكمت الهجري: "نحن ملتزمون مع الجميع في بناء دولة تحترم خصوصيات الناس". وأردف قائلا: "نحن بصدد بناء دولة استقرار لا دولة آنية أو مؤقتة". كما أكد: "نحن بحاجة إلى مراقبة دولية لتشكيل الدولة السورية تفاديا لأي ثغرة في المستقبل تعيدنا إلى الوراء".

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