مصر: حبس مغني المهرجانات حمو بيكا بسبب حكم سابق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - أعلنت جهات التحقيق في نيابات الدخيلة والعامرية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن قرار حبس مغني المهرجانات حمو بيكا لمدة شهرين، بعد رفض الاستئناف على الحكم السابق بحبسه. وقد تم ترحيله إلى سجن برج العرب لتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام المصرية.

تأتي هذه التطورات بعد وصول حمو بيكا إلى قسم شرطة الدخيلة، عقب ترحيله من نيابة قصر النيل بالقاهرة، بسبب أحكام قضائية غيابية سابقة صدرت بحقه منذ عدة سنوات.

وكان توقيفه الأخير قد جاء بعد ضبطه في منطقة الزمالك بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض. وبعد الفحص الأمني، تبين أنه متورط في ثلاثة أحكام قضائية غيابية تتعلق بتهم متنوعة تشمل “تبديد” و”مخالفات تراخيص”.

على الرغم من إخلاء سبيله في قضية حيازة السلاح الأبيض، إلا أن الأحكام الأخرى حالت دون إطلاق سراحه، مما دفع الجهات الأمنية إلى احتجازه على ذمة هذه القضايا.

تشير التقارير الإعلامية إلى أن الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة شهرين جاء نتيجة حفلة أقامها حمو بيكا في محافظة الإسكندرية قبل حوالي ست سنوات دون الحصول على التصاريح اللازمة.