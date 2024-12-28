محافظ شمال سيناء يستعرض الانجازات منذ فترة توليه منصبه.. أهمها دخول القطار وانشاء مستشفى جامعي وفرع لجامعة الأزهر بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - وجه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء كلمة خاصة إلى أهالي المحافظة في ختام عام 2024 تضمنت التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025 متمنيا أن يكون عامل موفقا وسعيدا على جميع المواطنين.

واستعرض محافظ شمال سيناء في كلمته أبرز ماتم منذ بداية توليه منصبه كمحافظ في 3/7/2024 حتي نهاية العام ، حيث بدأ بالموضوعات التي تم إنجازها بشكل جيد وهي :

إخلاء شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية الخاصة بغزه من داخل مدينة العريش إلي المنطقة اللوجيستية برفح.، و إصلاح الحفر بالطريق الدولي الساحلي ما يسمي ( طريق الموت ) وتوقف الحوادث المتكرره بصوره تامه.

أضاف محافظ شمال سيناء أنه خلال فترة توليه المحافظة تم إنشاء عدد من المطبات الصناعية لتفادي الحوادث ووضع علامات تحذيرية وفسفورية.، و بدء إنشاء ( المستشفي الجامعي والجامعة التكنولوجية وجامعة الأزهر ) بعد التصديق علي تخصيص الأرض بالكيلو 17 بمدخل مدينة العريش العربي.

ولفت مجازر أنه إعادة تشغيل عدد 448 عامل بالمدارس بعد إعادة تشغيل شركة ايتوس.، و توصيل المرافق تدريجياً لحي الريسه ومتضرري الميناء.، كما تم وصول معدات أكبر مشروع توليد الكهرباء إلي ميناء العريش(طاقه الرياح) والبدء في تنفيذ المشروع العملاق لأول مره علي أرض سيناء منذ مئات السنين.

وأكد محافظ شمال سيناء أنه تنفيذ عدد7 زيارات لوزراء( الري _الزراعة _ الشباب والرياضة _ النقل والصناعه _الأوقاف _ التنمية المحلية _التضامن الاجتماعي )، وتم تنفيذ مؤتمر التربية والتعليم ومؤتمر الشباب ، وتنفيذ عدد من الزيارات الاجنبية الخارجية الخاصة بالمساعدات الإنسانية لصالح قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال فترة توليه منصبه تم دخول القطار إلي محافظة شمال سيناء بعد توقف دام 57 سنة. وتنفيذ المحافظ لعدد343 زيارة ميدانيه في مختلف المدن والقري والقاء عدد من المحاضرات للتوعيه.

ولفت محافظ شمال سيناء إلى أنه تم خلال عهده الجاري تم تصديق رئيس الجمهورية بالعفو عن أبناء سيناء والإفراج عن عدد ٥٤ مواطنا.

وأشار المحافظ إلى موضوعات لم تتم بشكل جيد وجاري العمل علي حلها : وهي انتشار الكلاب الضاله في شوارع مدينة العريش ، ومشكلة النظافة بأحياء وشوارع مدينة العريش ، ومشكلة لمواصلات الداخلية بين وسط مدينة العريش والاحياء النابعة لها ، وانتشار عربات الكارو داخل الشوارع الرئيسية بالعريش. مؤكدا أنه جاري العمل علي حل هذه المشكلات.

وقال محافظ شمال سيناء مخاطبا المواطنين :"أُريد أن أوضح لحضراتكم إننا تحملنا حروب عديدة وحرب إرهاب وأن رفع كفاءة وتطوير المحافظة يحتاج لمزيد من الجهد والفكر من المحافظ وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ، وحقيقة تعاونكم معنا كان له عظيم الأثر في تسريع عجلة التنمية"