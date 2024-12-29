نشكركم على متابعتكم خبر رئيس أتلتيكو مدريد: نعيش أفضل لحظة في تاريخ النادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - تحدث إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، عن طموحات الفريق في العام المقبل، معبراً عن سعادته بما حققه دييجو سيميوني ولاعبيه خلال الموسم الحالي، حتى الآن.

وفي حوار مع صحيفة “آس” الإسبانية، قال سيريزو: “كان عاماً جيداً، وهناك أسباب تدعو للسعادة والفرح. لقد وصلنا في نهاية العام ونحن في صدارة الدوري، وهذا ما بدا صعباً للغاية قبل فترة قصيرة. الآن رأينا أننا قادرون على فعل كل شيء”.

وبسؤاله عما إذا كان الفريق الحالي هو أفضل فريق لأتلتيكو، أجاب: “أعتقد أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية، أننا نعيش أفضل لحظة في تاريخ أتلتيكو مدريد. لقد سبق وتوجنا بالدوري ووصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين، لكننا أيضاً تطورنا كثيراً وأصبحنا أفضل في العديد من الجوانب، لذا اعتقد أننا نعيش أفضل لحظة في تاريخ النادي”.

وتابع: “الألقاب دائماً ما تكون جيدة، فهي تتويج لموسم رائع، نتوقع دائماً أن يكون الموسم جيداً. لا يمكنك الفوز دائماً، يتم الفوز بالألقاب عندما تقدم موسماً جيداً مثل هذا الموسم الذي نحظى به”.

وحول حلم جماهير أتلتيكو مدريد بتحقيق الثلاثية، أوضح: “الحلم لا يكلف مالاً. كلنا نحلم. ونأمل أن تتحقق الأحلام”.

وعن دييجو سيميوني: “لم يكن لدينا أي شك في إدارة سيميوني. لأن الموسم طويل للغاية وتراجع نتائج الفريق يمكن أن يحدث في أي وقت”.

وأردف: “لقد حدث لنا هذا في بداية الموسم وتعافينا. وصلنا إلى ما نحن فيه بفضل مدربنا ولاعبينا. لدينا ثقة كاملة في سيميوني”.

وحول مشاركة النادي في أول نسخة من مونديال الأندية بنظامها الجديد: “كونك أحد الفريقين من إسبانيا اللذين يتأهلان لأول مرة إلى كأس العالم للأندية فهذا يحمل قيمة مهمة للغاية. كان الحصول على بطاقة التأهل معقداً للغاية، لأنه يتطلب نتائج جيدة في أوروبا لعدة سنوات”.

وعن قدرة أتلتيكو في المنافسة على لقب هذه البطولة، قال: “لقد وقعنا في مجموعة صعبة، لكنا كلما كانت المجموعة صعبة كلما كنا أفضل. لطالما فضلت اللعب ضد الفرق الكبيرة”.

وأكمل: “إنها مجموعة مثيرة للاهتمام مع باريس سان جيرمان، وهو فريق رائع لعبنا ضده قبل بضعة أسابيع، وبوتافوجو المتوج مؤخراً بلقب ليبرتادوريس، وسياتل الذي سيلعب على أرضه وأمام جماهيره، ستكون مباريات رائعة”.

وعما يتمنى تحقيقه في عام 2025، أتم: “أتمنى ألا تهاجمنا الإصابات، وأن نحافظ على الشغف الذي نعيشه في الوقت الحالي وأن نواصل دعم اللاعبين في كل مرة نأتي فيها إلى الملعب. نرجو أن يستمر أتلتيكو في تحقيق الانتصارات”.