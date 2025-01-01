توديع الملحن سامر أبو طالب لـ 2024: "سنة جديدة مليئة بالخير والبركة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في منشور مؤثر عبر حسابه على فيسبوك، ودع الملحن سامر أبو طالب عام 2024 برسالة تحمل الأمل والتفاؤل لجميع متابعيه.

حيث كتب قائلًا: "سنة سعيدة عليكم وكل عام وأنتم بخيربإذن الله تكون سنة مليانة خير ورزق وسعادة وستّر وأمان وراحة بال وطمأنينة وهدوء ونجاح وبركة ليكم ولينا ولكل حد بيتمنالنا الخيرآمين يا رب العالمين ".

وفي رسالته، عبر أبو طالب عن شكره وامتنانه لكل ما مر به في العام الماضي، حيث قال: "الحمد لله على كل اللي فات والحمد لله على كل اللي جاي، وفي كل الأحوال إحنا غرقانين في نعم ربنا الكتير أوي ".

وكانت رسالته بمثابة توديع دافئ لعام 2024 الذي شهد العديد من اللحظات والتحديات، مؤكدًا على أهمية التطلع إلى المستقبل بكل إيجابية وإيمان بأن العام الجديد سيحمل في طياته فرصًا جديدة ونعمًا لا حصر لها.

الملحن سامر أبو طالب، الذي يمتاز بأعماله الفنية المميزة وأسلوبه الفريد في تقديم الألحان، يواصل دائمًا مشاركة مشاعره وأفكاره مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بينه وبين جمهوره.