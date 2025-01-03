فن ومشاهير

بالأسود.. ميرهان حسين تتألق في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

تألقت الفنانة ميرهان حسن بإطلالة أنيقة مميزة أثناء حضورها حفل زفاف المطربة مي فاروق والفنان محمد العروسي، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حضور كبير من نجوم الفن والغناء.

 

وظهرت ميرهان حسين وهي مرتدية فستان من اللون الأسود مكشوف الكتفين بتوقيع أحمد عبد الله وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

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ونشرت ميرهان الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا أحلى عروسة.. ربنا يفرحك دايما".

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يشار إلى أن ميرهان حسين قد قامت بغناء ميدلي لألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها اخاث على انستجرام، وكتبت معلقة: "ميدلي من ألحان الفنان العظيم الحساس الموهوب الكبير الراحل محمد رحيم، اللي كان له مكانة كبيرة في التلحين والموسيقى والغناء، وعمل أجمل الألحان العظيمة اللي هتفضل جزء من ذكرياتنا الجميلة أوي".

 

وتابعت: "كان له مكانة خاصة في قلبي لأنه كان من أنضف الناس وأجمل القلوب، الله يرحم محمد رحيم ويجعله من أهل الجنة".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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