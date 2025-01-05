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برونو فيرنانديز: النتيجة عادلة أمام ليفربول

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 مساءً - علق برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، على تعادل فريقه أمام ليفربول، بنتيجة 2-2، مساء اليوم، في الجولة 20 من الدوري الإنكليزي.

وقال برونو في تصريحاته لقناة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “تعرضنا لانتقادات عادلة. موقعنا في الجدول يشي بكل شيء. لقد خسرنا الكثير من النقاط، حتى اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء بنقطة”.

وأضاف: “نحتاج للنقاط وكان يمكننا الفوز بهذه المباراة في النهاية، ولكنها نتيجة عادلة، فالفريقان لعبا كرة قدم جيدة”.

وأوضح: “أنا محبط بعض الشيء لأننا إن أظهرنا هذا المستوى على ملعب ليفربول متصدر الدوري، فلماذا لا يمكننا فعل ذلك في كل مكان؟”.

وواصل: “أخيراً قدمت أداء لائقاً. قلنا إننا نحتاج للمزيد من أنفسنا، لنحصل على المزيد من هذا الموسم”.

وأتم: “العودة من التأخر بالنتيجة أمر جيد ولكننا بحاجة للمزيد. الآن لدينا مباراة كأس الاتحاد ضد أرسنال وستكون صعبة للغاية، ولكننا نريد الوصول للنهائي مجدداً”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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