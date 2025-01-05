بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير ثالث خلال شهرين!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في تطور مفاجئ للأحداث، تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لحادث سير جديد، وهو الثالث لها خلال شهرين فقط. جاء هذا الخبر بعد فترة قصيرة من تصريحات زوجها السابق الفنان المصري تامر حسني حول إمكانية عودتهما.

حادث سير جديد يهدد بسمة بوسيل:

نشرت بسمة بوسيل صورة لسيارتها عبر حسابها على إنستجرام تظهر الأضرار الطفيفة التي لحقت بها نتيجة الحادث. وعلقت على الصورة معبرة عن استغرابها من تكرار حوادث السير التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

تفاعل الجمهور:

أثار خبر تعرض بسمة بوسيل لحادث سير تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، حيث عبروا عن قلقهم على سلامتها وتمنوا لها الشفاء العاجل. كما طالبها البعض بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

العلاقة مع تامر حسني:

تزامن حادث السير الأخير مع تصريحات تامر حسني حول إمكانية عودته لبسمة بوسيل. مما دفع الجمهور إلى التساؤل حول وجود علاقة بين الحادثين.

أسباب الحوادث المتكررة:

لم تكشف بسمة بوسيل عن أسباب الحوادث المتكررة التي تعرضت لها، مما زاد من حيرة الجمهور.

هذا ويبقى مصير علاقة بسمة بوسيل وتامر حسني مجهولاً، ولكن من المؤكد أن حادث السير الأخير أثار قلق الجمهور على سلامتها. نتمنى لبسمة الشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني.