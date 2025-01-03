تعرف على موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور لعرض الحلقة العاشرة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، بعد تصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة حيث احتل المركز الأول بعد نجاح أولى حلقات المسلسل، وتعرض الحلقة العاشرة في تمام الساعة العاشرة على شاشة قناة dmc، بالإضافة إلى عرضه على watch it، حيث تأتي الحلقة 10 بعنوان «شهادة حق»، وتناقش خلالها أحد أكبر الجرائم وهي «هتك العرض»، والتي تحل فيها ضيفة الفنانة هبة مجدي.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".



أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.