“معقول كل الوقت ده ومنعـرفهاش".. عطار من القاهرة كشف لي عن عشبة سحرية موجودة في كل منزل بتقضي على السعال والزكام!!

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رياض - احمد صلاح - اليانسون هو نبات ذو أوراق صغيرة ورقيقة يستخدم في العديد من الأغراض مثل الطبخ، الزينة، والطب التقليدي وقد اشتهر باستخدامه لفوائده الطبية والغذائية على مر العصور وتشمل الأعشاب الأخرى التي تستخدم في مجالات مشابهة مثل النعناع، الشاي الأخضر، الزعتر، الريحان، الألوة فيرا، والكاموميل، كما يعتبر اليانسون هبة من الخالق، وهو من الأعشاب المتوفرة في كل منزل، ويعد الحل المثالي لمشاكل الكحة والزكام، ويعتبر من أفضل الأصدقاء في فصل الشتاء.

فوائد اليانسون

الأنيثول: وهو مركب يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

الميثانول: يعمل هذا المركب كمذيب للبلغم ومقشع.

الفينولات: تساهم هذه المركبات في مكافحة البكتيريا والفطريات.

فوائد اليانسون للكحة

اليانسون يظهر فعاليته في علاج الكحة بطرق متعددة، ومنها:

يساعد الأنيثول في تقليل الالتهابات في الجهاز التنفسي، مما يساهم في تخفيف السعال.

يساعد الميثانول في إذابة البلغم المتراكم بالجهاز التنفسي مما يسهل إخراجه.

تعمل الفينولات على القضاء على البكتيريا والفطريات التي قد تؤدي إلى التهابات وتفاقم السعال.

كيفية استخدام اليانسون لعلاج الكحة

يمكن استخدام اليانسون بعدة طرق فعالة، منها:

يغلى ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق ثم يتم تناوله كشاي دافئ.

يمكن غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من العسل، ثم شرب المزيج وهو دافئ.

يمكن استخدام الزيوت العطرية لليانسون عن طريق دهنها على الصدر أو استنشاق الأبخرة الصادرة منها.

احتياطات استخدام اليانسون

رغم فوائده العديدة، يجب أخذ بعض الاحتياطات عند استخدام اليانسون، مثل: