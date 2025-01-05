النظام الغذائي المتوسطي: مفتاح الصحة والسعادة والعمر المديد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن نظام غذائي صحي ومتوازن يساعدك على تحسين صحتك العامة والعيش حياة أطول وأكثر سعادة؟ فإن النظام الغذائي المتوسطي هو الإجابة المثالية لك. هذا النظام الغذائي، الذي نشأ في دول البحر الأبيض المتوسط، أثبت فعاليته في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وتحسين نوعية الحياة.

ما هو النظام الغذائي المتوسطي؟

النظام الغذائي المتوسطي يركز على تناول الأطعمة الطازجة والنباتية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. كما يشمل الأسماك وزيت الزيتون كمصادر رئيسية للدهون الصحية. هذا النظام الغذائي يقلل من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات المضافة.

فوائد النظام الغذائي المتوسطي:

نوم أفضل: يساعد النظام الغذائي المتوسطي على تنظيم هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، مما يؤدي إلى تحسين نوعية النوم وزيادة عدد ساعات النوم.

تقليل الالتهابات: الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في النظام الغذائي المتوسطي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

صحة قلب أفضل: يقلل النظام الغذائي المتوسطي من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين عن طريق خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد.

صحة دماغ أفضل: يقلل خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر عن طريق تحسين وظائف الدماغ.

تحسين الحالة المزاجية: يساعد في تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين الصحة النفسية بشكل عام.

عمر أطول: يرتبط النظام الغذائي المتوسطي بزيادة متوسط العمر المتوقع وتقليل خطر الوفاة المبكرة.

أطعمة أساسية في النظام الغذائي المتوسطي:

الفواكه والخضروات: بجميع أنواعها وألوانها.

الحبوب الكاملة: القمح الكامل، الأرز البني، الشوفان.

البقوليات: العدس، الحمص، الفاصوليا.

المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الكتان.

الأسماك: السلمون، التونة، الماكريل.

زيت الزيتون: يستخدم في الطهي والتتبيل.

نصائح لبدء النظام الغذائي المتوسطي:

البدء التدريجي: لا تحاول تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري دفعة واحدة.

التركيز على الأطعمة الكاملة: قلل من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

الطهي في المنزل: يعد الطعام في المنزل هو أفضل طريقة للتحكم في مكونات وجباتك.

الاستمتاع بالطعام: تناول الطعام مع العائلة والأصدقاء يجعل تجربة الأكل أكثر متعة.