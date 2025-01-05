التعادل يحسم موقعة فولهام وإبسويتش تاون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة فولهام ونظيره إبسويتش تاون، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي..

ثنائية فولهام تكفل راؤول خيمينيز بتسجيلها عبر ركلتي جزاء (د69، د90)، فيما سجل صامويل سموديكس (د38)، وليام ديلاب (د71) من ركلة جزاء هدفي إبسويتش تاون.

بهذه النتيجة، رفع فولهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 16 نقطة في المركز 18.