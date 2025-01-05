أسرار العيش لفترة أطول: نصائح علمية مفاجئة لإطالة العمر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تساءلت يومًا عن سر طول العمر والعيش بصحة جيدة؟ قد تكون الإجابة أبسط مما تتخيل. فبحسب دراسات حديثة، هناك بعض العادات البسيطة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في إطالة العمر وتحسين نوعية الحياة.

أسرار العيش لفترة أطول:

قص أظافر القدمين بانتظام: قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، ولكن قص أظافر القدمين بانتظام يحمي من تراكم البكتيريا ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

نظام غذائي صحي ومتوازن: يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، وتقليل تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.

ممارسة الرياضة بانتظام: حتى التمارين البسيطة مثل المشي أو الرقص يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة وإطالة العمر.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

الحد من التوتر: يمكن للتأمل واليوغا وغيرها من تقنيات الاسترخاء أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية.

التواصل الاجتماعي: العلاقات الاجتماعية القوية تلعب دورًا هامًا في الصحة والعافية.

فحوصات طبية دورية: تساعد الفحوصات الطبية الدورية على اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة وعلاجها بفعالية.

أهمية ميكروبيوم الأمعاء:

أظهرت الدراسات أن ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجموعة البكتيريا التي تعيش في الأمعاء، يلعب دورًا هامًا في الصحة العامة. ويمكن تعديل ميكروبيوم الأمعاء من خلال النظام الغذائي، حيث أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروبيوتيك يمكن أن يساهم في تحسين صحة الأمعاء.

نصائح إضافية:

الحد من تناول الكحول والتدخين: كلاهما يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويقلل من متوسط العمر المتوقع.

الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد ضروري لصحة الجسم والعقل.

الإيجابية والتفاؤل: تؤثر الحالة المزاجية على الصحة بشكل كبير.

هذا وإطالة العمر وتحسين نوعية الحياة ليسا أمرًا مستحيلاً. باتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والاهتمام بالصحة النفسية، يمكننا جميعًا أن نعيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة.