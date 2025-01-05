نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد يُلقي بظلال الحزن على الوسط الفني العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مشهد مؤثر مليء بالمشاعر والذكريات، نعى الفنان المصري حسام داغر صديقه المقرب، الفنان والشاعر الكويتي القدير عبد العزيز الحداد، الذي وافته المنية أثناء تصويرهما مسلسل "الجابرية الرحلة 423".

نشر داغر صورة تجمعه مع الراحل عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، ورافقها برسالة مليئة بالحزن استعرض فيها تأثير الحداد في حياته الفنية والشخصية.

كتب داغر عن الأثر العميق الذي تركه عبد العزيز الحداد في قلوب محبيه، واصفًا إياه بالفنان الشامل الذي جمع بين موهبة التمثيل والإخراج والكتابة الأدبية.

وأشار داغر إلى أنه تأثر بأعمال الحداد منذ طفولته، وتعلم منه الكثير سواء على المستوى المهني أو الإنساني، مشيدًا بخفة ظل الراحل وصدقه الفني.

شارك حسام تفاصيل مؤثرة عن اللحظات الأخيرة التي جمعتهما في لندن أثناء تصوير مشهد من المسلسل، حيث شعر بتصرفات الراحل وكلماته العفوية التي بدت وكأنها توديع للحياة. وأكد داغر أن عبد العزيز الحداد كان شخصية نادرة تمزج بين العمق الإنساني والبساطة، تاركًا وراءه إرثًا لا يُنسى.

وفاة الحداد تركت أثرًا بالغًا في فريق عمل المسلسل، الذي يشهد أحداثًا درامية مشابهة لما عاشوه في الواقع. عبّر داغر عن حزنه العميق بفقدان هذا الفنان الكبير، مختتمًا رسالته بالدعاء بالرحمة والمغفرة له، والعزاء لأسرته وشعب الكويت بأكمله.

يُذكر أن عبد العزيز الحداد كان من أبرز الأسماء في الساحة الفنية الخليجية والعربية، وشارك في العديد من الأعمال التي تُعد علامات فارقة في تاريخ الفن. رحيله يُمثل خسارة كبيرة للوسط الفني العربي.