نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بيرسي تاو من مباراة الاهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن غياب الجنوب افريقي بيرسي تاو غاب عن مران الأهلي اليوم وخروجه من قائمة الفريق لمباراة سموحة، استعدادًا لإعلان رحيله إلى الدوري القطري.

غياب بيرسي تاو عن قائمة الأهلي لمباراة سموحة استعدادًا لإعلان رحيله إلى قطر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي مثلما قولنا أمس، سيعلن رحيل تاو إلى الدوري القطري ولذلك هو اليوم خارج المران وخارج قائمة الفريق لمباراة الغد".

وأضاف: "تاو انهى كافة التفاصيل الخاصة به مع فريقه الجديد بعدما سمح الأهلي للاعب بالتفاوض مع قطر القطري والخور القطري للانتقال إلى أحدهم، واللاعب حسب ما علمنا فضل الإنتقال لنادي قطر قطري".

واختتم: "قائمة الأهلي ضمت كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس ويحيى عطية الله وأشرف ‏داري وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا ووسام أبو علي وسمير محمد".