الأضرار الصحية المحتملة للوشم على الصدر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:56 مساءً - نظرة عامة على الوشم وأسلوب حياته

الوشم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العصرية، حيث يعتبره الكثيرون وسيلة للتعبير عن الهوية الفردية والرموز الشخصية. ومع ذلك، فإن هذه الفن الجسدي يأتي مع مجموعة من التحديات الصحية التي قد تؤثر بشكل خاص عندما يتم وضعه على منطقة الصدر.

تحسس الجلد وردود الفعل التحسسية

يعاني بعض الأفراد من تحسس الجلد تجاه الأحبار المستخدمة في الوشم. يمكن أن تتراوح ردود الفعل بين تهيج بسيط إلى حكة شديدة وطفح جلدي. الأصباغ الحمراء مستخدمة في الحبر بشكل خاص يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية أكثر من غيرها من الألوان.

مخاطر العدوى

إحدى المخاطر الرئيسية المرتبطة بالوشم هي العدوى. يمكن أن تحدث العدوى في حالة عدم الالتزام بإجراءات النظافة من قبل الفنان أو إهمال الشخص في العناية بالوشم خلال فترة الشفاء. علامات العدوى يمكن أن تشمل احمرار، تورم، وألم شديد، وقد تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

مضاعفات الصحة العامة

الأمراض المنتقلة عبر الدم

إذا لم يتم تعقيم الإبر والأدوات بشكل صحيح، قد يكون الوشم سببًا في انتقال الأمراض الخطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

مشاكل محتملة طويلة الأمد

قد تظهر بعض الآثار الجانبية للوشم بعد سنوات من تطبيقه، حيث قد يتغير لون الحبر أو يتلاشى بشكل غير متوقع. في بعض الأحيان، يمكن أن تطور ندوب أو تكتلات جلدية تعرف بالكيلويد قد تتطلب علاجات متخصصة.

كيفية تجنب الأضرار المحتملة

ولحماية صحتك، من الضروري اتباع بعض الإرشادات:

اختر فنان وشم موثوقاً ومعروفاً بالتزامه بالمعايير الصحية والنظافة.

تأكد من استخدام مواد وأدوات معقمة وجديدة لكل استخدام.

اتبع بدقة تعليمات ما بعد الوشم لضمان الشفاء السليم وتجنب العدوى.

قم بإجراء اختبار تحسس على جزء صغير من الجلد قبل تنفيذ الوشم بالكامل.

الوشم هو قرار طويل الأجل يمكن أن يؤثر على صحتك العامة، لذلك من المهم أخذ الوقت الكافي للتفكير في كل العوامل والاحتمالات المرتبطة به قبل الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة.