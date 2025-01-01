دبي تُفاجئ العالم بعروضها في احتفالات رأس السنة الميلادية 2025

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أبهرت “دبي” العالم باحتفالا رأس السنة الميلادية 2025 من خلال استعراض مذهل شمل إطلاق أكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 36 موقعاً استراتيجياً.

من أبرز المواقع التي استضافت العروض: برج خليفة، وبرواز دبي، والقرية العالمية، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر، والسيف، وحتا، ودبي باركس آند ريزورت، وشاطئ “جيه 1 لامير”، وفندق جميرا بيتش، ومدينة إكسبو.

كما وتابع ملايين المشاهدين حول العالم هذه العروض الرائعة، كما شهدت مواقع الاحتفال حضوراً كبيراً من الجماهير الذين توافدوا للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الميلادية 2025 مودعين عام 2024.