لو عايزة بشرة صافية وخالية من البثور بطريقة طبيعية، جربي الجنزبيل والعسل

لو بتعاني من ظهور البثور دايما وعندك مشاكل في بشرتك ، جربي معانا وصفات الجنزبيل والعسل لبشرة صافية وخالية من العيوب.

1- وصفة الجنزبيل والعسل لكل انواع البشرة:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة عصير جنزبيل.

- 1 معلقة صغيرة عسل.

الطريقة:

1- ابشري الجنزبيل واضغطي عليه على مصفى باستخدام معلقة لاستخراج العصير بتاعه.

2- اخلطي عصير الجنزبيل مع العسل ، ووزعي الخليط على بشرتك.

3- سيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه.

4- كرريه مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

عصير الجنزبيل هيساعدك على التخلص من البثور ، والعسل هيساعدك على ترطيب بشرتك.

2- ماسك الطين الابيض والجنزبيل للبشرة المعرضة لحب الشباب:

المكونات:

- 1 كيس شاي اخضر.

- 10 مل ماية.

- 20 جرام جنزبيل.

- 20 جرام طين ابيض "من عند العطار".

الطريقة:

1- في طبق اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- على بشرة نضيفة وزعي الخليط كله بالتساوي.

3- سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بماية باردة.

4- بعدين استخدمي تونر ومرطب لافضل النتايج.

5- كرري الماسك 2 – 3 مرات في الاسبوع على الاقل.

3- وصفة العسل للبشرة الجافة والباهتة:

المكونات:

- رشة كركم مطحون.

- 1 معلقة كبيرة عسل.

- ½ معلقة صغيرة جلسرين.

الطريقة:

1- اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه.

3- وبعدها استخدمي التونر والمرطب بتاعك بالطريقة المعتادة.

4- كرري الوصفة مرة واحدة في الاسبوع لتجديد البشرة الجافة والباهتة من الداخل.

4- ماسك الجنزبيل وماية الورد لنضارة البشرة:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة عصير جنزبيل.

- 2 معلقة كبيرة ماية ورد.

- ½ معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك ، سيبيه لحد ما ينشف وبعدها اغسليه بالماية العادية.

3- وبعدها استخدمي كريم مرطب.

4- كرري الماسك مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.

5- ماسك العسل وزيت الباتشولي لبشرة صافية:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة عسل.

- 3 نقط من زيت الباتشولي ، ممكن تستبدليه باي زيت عطري زي زيت الورد.

الطريقة:

1- اخلطي المكونين مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.

3- وبعدها استخدمي التونر المرطب بتاعك.

4- كرري الماسك مرتين في الاسبوع.

6- ماسك الجنزبيل والصبار لازالة البقع الغامقة والندبات والبثور:

المكونات:

- 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.

- 1 معلقة كبيرة عصير جنزبيل.

- ½ معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية دافية.

3- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع على الاقل لافضل النتايج.

7- ماسك العسل والقرفة لعلاج حب الشباب:

المكونات:

- 3 معالق صغيرة عسل.

- ½ معلقة صغيرة قرفة.

الطريقة:

1- اخلطي المكونين مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك ، سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.

3- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع.

8- ماسك الجنزبيل والبيض المضاد للشيخوخة:

المكونات:

- 1 بيضة.

- 1 معلقة صغيرة عصير جنزبيل.

- 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

الطريقة:

1- في طبق اخفقي البيضة كويس لحد ما تبقى رغوية.

2- ضيفي لها عصير الجنزبيل وعصير الليمون واخلطيهم مع بعض كويس.

3- وزعي الخليط عى بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.

4- كرري الماسك مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

9- ماسك العسل والشوكولاتة الغامقة لتنظيم افراز الزيوت الزيادة:

المكونات:

- 2 معلقة كبيرة عسل.

- 1 معلقة كبيرة شوكولاتة غامقة.

- 1 معلقة كبيرة دقيق ارز.

- ماية للعجن.

الطريقة:

1- في طبق ابشري الشوكولاتة وضيفي لها باقي المكونات وامزجيهم مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية اثناء توزيعه.

3- سيبيه لحد ما ينشف وبعدها اغسليه بالماية العادية.

4- كرري الماسك مرتين في الاسبوع.

10- ماسك العسل والفراولة لنضارة البشرة الباهتة:

المكونات:

- 3 حبات فراولة.

- 1 معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

1- اهرسي الفراولة بالشوكة لحد ما تبقى عجينة ناعمة.

2- ضيفي لها العسل وامزجيه كويس مع الفراولة.

3- وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية العادية.

4- كرري الماسك مرة واحدة في الاسبوع.

11- ماسك العسل وزيت جوز الهند لتجديد شباب بشرتك:

المكونات:

- 2 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

- 1 ½ معلقة صغيرة عسل.

- 3 نقط من زيت اللافندر (اختياري).

الطريقة:

1- اخلطي المكونات مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على بشرتك ، وسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه.

3- كرري الماسك مرتين في الاسبوع على الاقل لافضل النتايج.