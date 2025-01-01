لو عايزة بشرة صافية وخالية من البثور بطريقة طبيعية، جربي الجنزبيل والعسل

لو بتعاني من ظهور البثور دايما وعندك مشاكل في بشرتك ، جربي معانا وصفات الجنزبيل والعسل لبشرة صافية وخالية من العيوب.
1- وصفة الجنزبيل والعسل لكل انواع البشرة:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة عصير جنزبيل.
- 1 معلقة صغيرة عسل.
الطريقة:
1- ابشري الجنزبيل واضغطي عليه على مصفى باستخدام معلقة لاستخراج العصير بتاعه.
2- اخلطي عصير الجنزبيل مع العسل ، ووزعي الخليط على بشرتك.
3- سيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه.
4- كرريه مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
عصير الجنزبيل هيساعدك على التخلص من البثور ، والعسل هيساعدك على ترطيب بشرتك.
2- ماسك الطين الابيض والجنزبيل للبشرة المعرضة لحب الشباب:
المكونات:
- 1 كيس شاي اخضر.
- 10 مل ماية.
- 20 جرام جنزبيل.
- 20 جرام طين ابيض "من عند العطار".
الطريقة:
1- في طبق اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- على بشرة نضيفة وزعي الخليط كله بالتساوي.
3- سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بماية باردة.
4- بعدين استخدمي تونر ومرطب لافضل النتايج.
5- كرري الماسك 2 – 3 مرات في الاسبوع على الاقل.
3- وصفة العسل للبشرة الجافة والباهتة:
المكونات:
- رشة كركم مطحون.
- 1 معلقة كبيرة عسل.
- ½ معلقة صغيرة جلسرين.
الطريقة:
1- اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه.
3- وبعدها استخدمي التونر والمرطب بتاعك بالطريقة المعتادة.
4- كرري الوصفة مرة واحدة في الاسبوع لتجديد البشرة الجافة والباهتة من الداخل.
4- ماسك الجنزبيل وماية الورد لنضارة البشرة:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة عصير جنزبيل.
- 2 معلقة كبيرة ماية ورد.
- ½ معلقة كبيرة عسل.
الطريقة:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك ، سيبيه لحد ما ينشف وبعدها اغسليه بالماية العادية.
3- وبعدها استخدمي كريم مرطب.
4- كرري الماسك مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.
5- ماسك العسل وزيت الباتشولي لبشرة صافية:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة عسل.
- 3 نقط من زيت الباتشولي ، ممكن تستبدليه باي زيت عطري زي زيت الورد.
الطريقة:
1- اخلطي المكونين مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.
3- وبعدها استخدمي التونر المرطب بتاعك.
4- كرري الماسك مرتين في الاسبوع.
6- ماسك الجنزبيل والصبار لازالة البقع الغامقة والندبات والبثور:
المكونات:
- 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.
- 1 معلقة كبيرة عصير جنزبيل.
- ½ معلقة كبيرة عسل.
الطريقة:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية دافية.
3- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع على الاقل لافضل النتايج.
7- ماسك العسل والقرفة لعلاج حب الشباب:
المكونات:
- 3 معالق صغيرة عسل.
- ½ معلقة صغيرة قرفة.
الطريقة:
1- اخلطي المكونين مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك ، سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.
3- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع.
8- ماسك الجنزبيل والبيض المضاد للشيخوخة:
المكونات:
- 1 بيضة.
- 1 معلقة صغيرة عصير جنزبيل.
- 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
الطريقة:
1- في طبق اخفقي البيضة كويس لحد ما تبقى رغوية.
2- ضيفي لها عصير الجنزبيل وعصير الليمون واخلطيهم مع بعض كويس.
3- وزعي الخليط عى بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.
4- كرري الماسك مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
9- ماسك العسل والشوكولاتة الغامقة لتنظيم افراز الزيوت الزيادة:
المكونات:
- 2 معلقة كبيرة عسل.
- 1 معلقة كبيرة شوكولاتة غامقة.
- 1 معلقة كبيرة دقيق ارز.
- ماية للعجن.
الطريقة:
1- في طبق ابشري الشوكولاتة وضيفي لها باقي المكونات وامزجيهم مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية اثناء توزيعه.
3- سيبيه لحد ما ينشف وبعدها اغسليه بالماية العادية.
4- كرري الماسك مرتين في الاسبوع.
10- ماسك العسل والفراولة لنضارة البشرة الباهتة:
المكونات:
- 3 حبات فراولة.
- 1 معلقة كبيرة عسل.
الطريقة:
1- اهرسي الفراولة بالشوكة لحد ما تبقى عجينة ناعمة.
2- ضيفي لها العسل وامزجيه كويس مع الفراولة.
3- وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية العادية.
4- كرري الماسك مرة واحدة في الاسبوع.
11- ماسك العسل وزيت جوز الهند لتجديد شباب بشرتك:
المكونات:
- 2 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 1 ½ معلقة صغيرة عسل.
- 3 نقط من زيت اللافندر (اختياري).
الطريقة:
1- اخلطي المكونات مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على بشرتك ، وسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه.
3- كرري الماسك مرتين في الاسبوع على الاقل لافضل النتايج.
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