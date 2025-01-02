افضل 5 زيوت اساسية للشعر الابيض وازاي تستخدميها

ظهور الشعر الابيض بشكل مبكر بقت مشكلة شائعة جدا ، عشان كده النهاردة من خلال المقال بتاعنا ، هنشارك معاكم افضل 5 زيوت اساسية لعلاج الشعر الابيض وازاي تستخدميها.
1- زيت الروزماري:
زيت الروزماري بيساعد في تعزيز نمو الشعر ، بيساعد على ازالة انسدادات بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية ، ويساعد في منع تكون الشعر الابيض ، بالاضافة انه من المكونات الفعالة في منع تساقط الشعر ، والدراسات اثبتت ان زيت الروزماري فعال زي المينوكسيديل في منع تساقط الشعر ، وزيت الروزماري بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات تساعد في منع ظهور قشرة الراس.
طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر الابيض:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة من زيت الخروع.
- 1 معلقة من زيت الارجان.
- 6 نقط من زيت الروزماري.
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي كل الزيوت مع بعض كويس ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها ، وحطيه على شعرك بالكامل.
2- ممكن تسيبيه طول الليل وتغسليه تاني يوم الصبح ، او تسيبيه ساعة وتغسليه.
3- سيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي ، وماتستخدميش السيشوار لتجفيفه.
4- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
زيت الاجان غني بفيتامين E وهو فيتامين اساسي للحفاظ على صحة الشعر ، وخصائص زيت الارجان المضادة للاكسدة بتساعد على حماية الشعر من التلف ، وده بيساعد على منع الشيب المبكر ، اما زيت الخروع بيساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.
2- زيت المرمرية:
زيت المرمرية غني بمضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة ، والعناصر دي بتحمي الشعر من التلف ومن ظهور الشعر الابيض ، كمان زيت المرمرية بيساعد على تقشير فروة الراس عن طريق ازالة خلايا الجلد الميتة والشوائب والزيوت الزيادة ، وده بيحافظ على فروة الراس نضيفة ، وبالتالي بيشجع نمو الشعر الصحي ، وبيغذي الشعر وبيحافظ على ترطيبه ، وبيساعد على تكثيف الشعر.
طريقة استخدام زيت المرمرية للشعر الابيض:
المكونات:
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 6 نقط من زيت المرمرية.
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة الراس ودلكيها ، وبعدين على الشعر كله.
2- ممكن تسيبيه طول الليل او سيبيه حوالي ساعة وبعدها اغسليه بالشامبو.
3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
زيت الزيتون بيحتوي على مركبات الفينول اللي ليها خصائص مضادة للاكسدة ، والمواد المضادة للاكسدة دي مفيدة في منع تلف الشعر ، زيت الزيتون بيحتوي كمان على اوميجا 3, الحديد, البوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة اللي بتغذي فروة الراس ، والحفاظ على تغذية فروة الراس طريقة تانية لمنع ظهور الشعر الابيض.
3- زيت اللافندر للشعر الابيض:
زيت اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات وبيمنع التهاب فروة الراس ، وبيقلل الالتهابات وبيهدي فروة الراس ، بالاضافة انه ليه تأثير ملحوظ في زيادة نمو الشعر.
طريقة استخدام زيت اللافندر للشعر الابيض:
المكونات:
- 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- 6 نقط من زيت اللافندر.
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها وبعدين وزعيه على الشعر كله.
2- سيبيه طول الليل او ساعة واحدة واغسليه بالشامبو.
3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
الشعر التالف بيكون معرض للتكسر والخشونة والشيب ، وزيت جوز الهند بيساعد على تقليل فقدان البروتين للشعر التالف وغير التالف وبالتالي بيحافظ على الشعر قوي وصحي ، والخليط ده بيساعد على استعادة الميلانين (الصبغة اللي بتدي الشعر لونه) في بصيلات الشعر.
4- زيت النعناع:
فروة الراس الجافة كمان تعتبر واحدة من الاسباب الرئيسية لشيب الشعر المبكر ، وزيت النعناع بيرطب فروة الراس وليه تأثير مهديء ، وبالتالي هو بيعالج جفاف فروة الراس ، كمان زيت النعناع بيستخدم لتحفيز نمو الشعر.
طريقة استخدام زيت النعناع للشعر الابيض:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 معلقة كبيرة من زيت الارجان.
- 5 نقط من زيت النعناع.
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي كل الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها وبعدين وزعيه على الشعر كله.
2- سيبيه طول الليل او ساعة واحدة واغسليه بالشامبو.
3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
زيت الارجان وزيت الزيتون بيحتوا على فيتامين E وهو فيتامين اساسي للحفاظ على صحة الشعر ، والخصائص المضادة للاكسدة الموجودة فيهم بتساعد على حماية الشعر من التلف والشيب المبكر ، كمان الخليط ده بيساعد على علاج قشرة الراس بشكل فعال لانه بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات بتقضي على الفطريات المسببة لقشرة الراس.
5- زيت الزعتر:
زيت الزعتر بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد على تهدئة فروة الراس وتقليل تهيج فروة الراس والحكة وبيساعد على عكس الشعر الابيض ، زيت الزعتر بيساعد كمان تحفيز تدفق الدم لفروة الراس وبالتالي بيساعد على زيادة نمو الشعر ، بالاضافة انه يعتبر اختيار مثالي للشعر التالف وبيساعد على تقوية الشعر واستعادة صحتة الطبيعية.
طريقة استخدام زيت الزعتر للشعر الابيض:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة من زيت بذور العنب.
- 1 معلقة كبيرة زيت خروع.
- 5 نقط من زيت الزعتر.
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي كل الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها وبعدين وزعيه على الشعر كله.
2- سيبيه طول الليل او ساعة واحدة واغسليه بالشامبو.
3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
زيت بذور العنب بيحتوي على حمض اللينوليك (حمض اوميجا 9 الدهني) اللي بيرطب الشعر بعمق وبيساعد في علاج الشعر الجاف والمجعد والهايش ، بالاضافة لتقليل تكوين الشعر الابيض ، وكمان بيوازن من انتاج الزهم (الزيوت الزيادة) في فروة الراس ، وده هيحافظ على صحة فروة راسك وشعرك.
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