افضل 5 زيوت اساسية للشعر الابيض وازاي تستخدميها

ظهور الشعر الابيض بشكل مبكر بقت مشكلة شائعة جدا ، عشان كده النهاردة من خلال المقال بتاعنا ، هنشارك معاكم افضل 5 زيوت اساسية لعلاج الشعر الابيض وازاي تستخدميها.

1- زيت الروزماري:

زيت الروزماري بيساعد في تعزيز نمو الشعر ، بيساعد على ازالة انسدادات بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية ، ويساعد في منع تكون الشعر الابيض ، بالاضافة انه من المكونات الفعالة في منع تساقط الشعر ، والدراسات اثبتت ان زيت الروزماري فعال زي المينوكسيديل في منع تساقط الشعر ، وزيت الروزماري بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات تساعد في منع ظهور قشرة الراس.

طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر الابيض:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة من زيت الخروع.

- 1 معلقة من زيت الارجان.

- 6 نقط من زيت الروزماري.

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي كل الزيوت مع بعض كويس ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها ، وحطيه على شعرك بالكامل.

2- ممكن تسيبيه طول الليل وتغسليه تاني يوم الصبح ، او تسيبيه ساعة وتغسليه.

3- سيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي ، وماتستخدميش السيشوار لتجفيفه.

4- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

زيت الاجان غني بفيتامين E وهو فيتامين اساسي للحفاظ على صحة الشعر ، وخصائص زيت الارجان المضادة للاكسدة بتساعد على حماية الشعر من التلف ، وده بيساعد على منع الشيب المبكر ، اما زيت الخروع بيساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

افضل زيوت لعلاج الشعر الابيض.1

2- زيت المرمرية:

زيت المرمرية غني بمضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة ، والعناصر دي بتحمي الشعر من التلف ومن ظهور الشعر الابيض ، كمان زيت المرمرية بيساعد على تقشير فروة الراس عن طريق ازالة خلايا الجلد الميتة والشوائب والزيوت الزيادة ، وده بيحافظ على فروة الراس نضيفة ، وبالتالي بيشجع نمو الشعر الصحي ، وبيغذي الشعر وبيحافظ على ترطيبه ، وبيساعد على تكثيف الشعر.

طريقة استخدام زيت المرمرية للشعر الابيض:

المكونات:

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 6 نقط من زيت المرمرية.

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة الراس ودلكيها ، وبعدين على الشعر كله.

2- ممكن تسيبيه طول الليل او سيبيه حوالي ساعة وبعدها اغسليه بالشامبو.

3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

زيت الزيتون بيحتوي على مركبات الفينول اللي ليها خصائص مضادة للاكسدة ، والمواد المضادة للاكسدة دي مفيدة في منع تلف الشعر ، زيت الزيتون بيحتوي كمان على اوميجا 3, الحديد, البوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة اللي بتغذي فروة الراس ، والحفاظ على تغذية فروة الراس طريقة تانية لمنع ظهور الشعر الابيض.

افضل زيوت لعلاج الشعر الابيض.2

3- زيت اللافندر للشعر الابيض:

زيت اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات وبيمنع التهاب فروة الراس ، وبيقلل الالتهابات وبيهدي فروة الراس ، بالاضافة انه ليه تأثير ملحوظ في زيادة نمو الشعر.

طريقة استخدام زيت اللافندر للشعر الابيض:

المكونات:

- 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- 6 نقط من زيت اللافندر.

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها وبعدين وزعيه على الشعر كله.

2- سيبيه طول الليل او ساعة واحدة واغسليه بالشامبو.

3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

الشعر التالف بيكون معرض للتكسر والخشونة والشيب ، وزيت جوز الهند بيساعد على تقليل فقدان البروتين للشعر التالف وغير التالف وبالتالي بيحافظ على الشعر قوي وصحي ، والخليط ده بيساعد على استعادة الميلانين (الصبغة اللي بتدي الشعر لونه) في بصيلات الشعر.

افضل زيوت لعلاج الشعر الابيض.3

4- زيت النعناع:

فروة الراس الجافة كمان تعتبر واحدة من الاسباب الرئيسية لشيب الشعر المبكر ، وزيت النعناع بيرطب فروة الراس وليه تأثير مهديء ، وبالتالي هو بيعالج جفاف فروة الراس ، كمان زيت النعناع بيستخدم لتحفيز نمو الشعر.

طريقة استخدام زيت النعناع للشعر الابيض:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 1 معلقة كبيرة من زيت الارجان.

- 5 نقط من زيت النعناع.

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي كل الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها وبعدين وزعيه على الشعر كله.

2- سيبيه طول الليل او ساعة واحدة واغسليه بالشامبو.

3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

زيت الارجان وزيت الزيتون بيحتوا على فيتامين E وهو فيتامين اساسي للحفاظ على صحة الشعر ، والخصائص المضادة للاكسدة الموجودة فيهم بتساعد على حماية الشعر من التلف والشيب المبكر ، كمان الخليط ده بيساعد على علاج قشرة الراس بشكل فعال لانه بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات بتقضي على الفطريات المسببة لقشرة الراس.

افضل زيوت لعلاج الشعر الابيض.4

5- زيت الزعتر:

زيت الزعتر بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد على تهدئة فروة الراس وتقليل تهيج فروة الراس والحكة وبيساعد على عكس الشعر الابيض ، زيت الزعتر بيساعد كمان تحفيز تدفق الدم لفروة الراس وبالتالي بيساعد على زيادة نمو الشعر ، بالاضافة انه يعتبر اختيار مثالي للشعر التالف وبيساعد على تقوية الشعر واستعادة صحتة الطبيعية.

طريقة استخدام زيت الزعتر للشعر الابيض:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة من زيت بذور العنب.

- 1 معلقة كبيرة زيت خروع.

- 5 نقط من زيت الزعتر.

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي كل الزيوت مع بعض ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيها وبعدين وزعيه على الشعر كله.

2- سيبيه طول الليل او ساعة واحدة واغسليه بالشامبو.

3- كرريه من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

زيت بذور العنب بيحتوي على حمض اللينوليك (حمض اوميجا 9 الدهني) اللي بيرطب الشعر بعمق وبيساعد في علاج الشعر الجاف والمجعد والهايش ، بالاضافة لتقليل تكوين الشعر الابيض ، وكمان بيوازن من انتاج الزهم (الزيوت الزيادة) في فروة الراس ، وده هيحافظ على صحة فروة راسك وشعرك.