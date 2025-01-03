كريم القهوة الطبيعي للعين لعلاج التجاعيد, الهالات السودا وانتفاخات تحت العين

لو بتعاني من التجاعيد والهالات والسودا وانتفاخات تحت العين ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي معانا على طريقة عمل كريم القهوة الطبيعي اللي هيساعدك على تقليل الهالات السودا والانتفاخات والتجاعيد والحفاظ على شباب البشرة حوالين العين.
فوايد المكونات:
- القهوة:
الكافيين الموجود في القهوة بيحمي البشرة من الضرر الناتج عن اشعة الشمس فوق البنفسجية ، وبيحمي خلايا البشرة وانسجتها من الشيخوخة ، وده معناه انه بيحافظ على الخلايا منتعشة وبيمنع ظهور علامات الشيخوخة زي التجاعيد حوالين العين ، الكافيين بيحتوي كمان على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد على تقليل انتفاخ تحت العين ، كمان الكافيين بيساعد عى تحسين الدورة الدموية في الجلد ، وده بيساعد على تقليل ظهور الهالات السودا ، كمان القهوة بتساعد على تقشير البشرة بشكل صحيح وازالة الزيوت الزيادة والاوساخ, تنضيف المسام, تنعيم البشرة, شدها وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.
- زيت اللبان العطري:
زيت اللبان يعتبر من افضل الزيوت لتقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، لانه غني بمضادات الاكسدة القوية اللي بتساعد على منع الجذور الحرة المسببة للتلف ، وبالتالي هو بيحافظ على منطقة تحت العين مشدودة ، كمان زيت اللبان بيساعد على تعزيز انتاج الكولاجين في البشرة ، وده بيساعد على تقليل الهالات السودا وتهدئة الانتفاخات تحت العين.
- زيت الجوجوبا:
زيت الجوجوبا بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، بيهدي البشرة وبيقلل التهيج والاحمرار ، وده بيخليه مكون مفيد للاستخدام في كريم العين ، بيساعد كمان على ترطيب البشرة وتعويض الرطوبة المفقودة ، وتهدئة البشرة لتقليل ظهور الانتفاخات تحت العين.
- زبدة الشيا:
زبدة الشيا تعتبر مرطب رائع للبشرة الجافة ، بتحبس الرطوبة جوه البشرة ، وبتمنعها من الجفاف ، كمان بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد على تقليل التورم والحكة والاحمرار.
- زيت ثمر الورد:
زيت ثمر الورد غني بالصبغات الكاروتينية وهو مضاد قوي للاكسدة ، بيمنع تخليق الانزيم المسؤول عن تحلل الكولاجين وفقدانه من البشرة ، وبالتالي بيمنع ترهل الجلد حوالين العين ، وكمان بيحفز تجديد خلايا الجلد بشكل صحي ، وده بيساعد على تقليل الهالات السودا والحفاظ على منطقة تحت العين.
- زيت فيتامينE:
زيت فيتامين E بيحتوي على خصائص واقية من اشعة الشمس المسببة للتجاعيد ومضاد للشيخوخة الضوئية ، وده معناه انه بيحمي البشرة من التأثيرات الضارة لاشعة الشمس فوق البنفسجية ، كمان بيساعد على تغذية وترطيب البشرة ، وده بيخليها ناعمة ومرنة.
- شمع العسل:
شمع العسل بيكون طبقة واقية على سطح الجلد ، بيحبس الرطوبة وبيمنع الجفاف ، وبيحافظ على البشرة ناعمة ومرنة ، بيساعد على تهدئة البشرة وممكن استخدامه على البشرة الحساسة ، زي منطقة تحت العين.
طريقة عمل كريم القهوة للعين:
المكونات:
مكونات زيت القهوة:
- 3 – 4 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.
- زيت الجوجوبا.
مكونات الكريم:
- ½ معلقة صغيرة من شمع العسل.
- 2 معلقة كبيرة من زبدة الشيا.
- 3 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا المنقوع فيه القهوة.
- 1 معلقة صغيرة من زيت ثمر الورد.
- 3 كبسولات فيتامين E.
- 10 نقط من زيت اللبان.
الطريقة:
طريقة عمل زيت القهوة:
1- هاتي برطمان حطي فيه القهوة وغطيها بزيت الجوجوبا.
2- اقفلي البرطمان كويس وسيبيه منقوع لمدة 4 – 5 ايام او اسبوع.
3- بعدها صفي الزيت في برطمان تاني او في طبق باستخدام قطعة شاش واعصريه كويس لاستخراج اكبر قدر من الزيت.
4- احتفظي بزيت القهوة في برطمان محكم الغلق ، ممكن يقعد معاكي لحد سنة.
طريقة عمل كريم القهوة:
1- دوبي زبدة الشيا على حمام ماية سخنة ، بعد ما تدوب خالص ارفعيها من على النار.
2- ضيفي لها زيت القهوة, زيت ثمر الورد, زيت اللبان, زيت فيتامينE ، واخلطيهم مع بعض كويس.
3- خزني الخليط في برطمان صغير او علبة زجاجية محكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة ، او حطيه في التلاجة عشان ياخد قوام سميك ويبقى زي الكريم.
طريقة الاستخدام:
1- بعد تنضيف البشرة ، حطي اي تونر او سيروم بتستخدميه لبشرتك ، كريم تحت العين المفروض يكون اخر حاجة تحطيها في روتين العناية بالبشرة.
2- دلوقتي وزعي الكريم على منطقة تحت العين.
3- دلكي المنطقة بلطف بأطراف صوابعك ببطء.
4- وحطيه قبل النوم بفترة كافية عشان تدي فرصة لبشرتك تمتصه كويس ، واتجنبي وضعه على منطقة الجفون.
5- تقدري تحتفظي بالكريم ده لمدة 2 – 3 شهور تقريبا ، ولكن اتأكدي انه مايدخلش فيه ماية ، لانها ممكن تفسد الكريم.
احتفظي بالكريم بعيد عن اشعة اشمس.
6- وزي اي حاجة طبيعية اعملي اختبار حساسية للكريم جربي على منطقة صغيرة الاول وشوفي تأثيره عى بشرتك ، ولو بتعاني من حساسية المكسرات اتجنبي استخدام زبدة الشيا او منتجات زبدة الشيا.
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