كأس الكونفدرالية الإفريقية: مواجهة مصرية في المجموعة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يجدد فريقا المصري البورسعيدي والزمالك لقاءهما اليوم، الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب إنيمبا من نيجيريا مع بلاك بولز من موزمبيق بنفس التوقيت.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الزمالك: 7 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 4 نقاط

3- بلاك بولز: 4 نقاط

4- إنيمبا: نقطة واحدة