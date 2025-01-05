هل تسهم تجربة “الفيل الوردي” في تقليل الأفكار المتطفلة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 صباحاً - نشرت صحيفة “هندوسيان تايمز” الهندية تقريرًا يسلط الضوء على تجربة “الفيل الوردي”، التي حققت انتشارًا واسعًا على الإنترنت، موضحةً التحديات التي يواجهها الأفراد عند محاولتهم السيطرة على الأفكار المتطفلة، خصوصًا تلك المرتبطة بالقلق.

تبدأ التجربة بعبارة بسيطة: “لا تفكر في الفيل الوردي.” ورغم وضوح التحذير بعدم التفكير في هذا الفيل، يجد معظم الأشخاص أنفسهم غير قادرين على مقاومة هذه الفكرة، بل يصبح العقل مهووسًا بها بشكل غير متوقع.

**أصل التجربة**

ظهرت هذه التجربة لأول مرة في رواية الخيال العلمي “مدينة في السماء” للكاتب كيرت سيودماك عام 1947. استخدم الكاتب هذا المفهوم لتوضيح ظاهرة نفسية غريبة لكنها شائعة، وهي أنه “كلما حاول الإنسان قمع فكرة معينة، خاصة إذا كانت مصحوبة بصورة مرئية، زادت تلك الفكرة إلحاحًا على الظهور في ذهنه”.

**تفسير علمي**

تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بكيفية عمل الدماغ البشري. فالأدمغة البشرية تعمل من خلال الروابط، وعندما نسمع عبارة مثل “الفيل الوردي”، يقوم العقل تلقائيًا بإنشاء صورة ذهنية للفيل، مما يؤدي إلى تعزيز الفكرة بدلاً من قمعها.