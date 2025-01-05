الطريق نحو صحة أفضل بعيداً عن “الحميات القاسية”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 صباحاً - مع بداية العام الجديد، يزداد الاهتمام بالحميات المستدامة التي تركز على تعزيز صحة الجسم. يسعى الكثيرون لاختيار أساليب تغذية توازن بين الصحة العامة واستدامة النظام الغذائي.

وفقاً لتقرير نشره موقع “Discover Magazine”، أظهرت دراسة أجرتها منظمة “لجنة الأطباء للطب المسؤول” الأمريكية أن حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة يخططون لبدء حمية جديدة كجزء من قراراتهم لعام 2025.

**استقرار الوزن وصحة الجسم**

تشير الدراسة إلى أن الحميات الشائعة مثل النظام النباتي والكيتو وحساب السعرات الحرارية تحظى بشعبية كبيرة، لكن أقل من 10% من المشاركين اختاروا الحميات التي أثبتت فعاليتها على المدى الطويل في استقرار الوزن وصحة الجسم.

كما أظهرت الدراسة أن 40% من المشاركين يعتزمون تقليل استهلاك السعرات الحرارية، و26% يخططون لاتباع حمية منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو أو أتكينز، بينما 17% يهدفون لتجربة الصيام المتقطع.

رغم تنوع الخيارات المتاحة، أبدى 8% فقط من المشاركين اهتماماً باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، في حين اختار 7% الحمية النباتية التي تركز على الأطعمة النباتية.