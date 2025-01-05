تسمين الوجه طبيعيًا في أسبوع ونفخ الخدود وتوريدها بوصفة طبيعية 100% ومضمونة

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رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات على أن تنعم بوجه ممتلئ يجعلها تبدو أكثر جمالًا، فتلجأ الكثير إلى الوصفات التي تعمل على تسمين الوجه طبيعيًا في أسبوع فقد تعاني بعض الفتيات من نحافة الوجه، وبعض السيدات من التجاعيد التي تظهر غالبً لنفس السبب مما يسبب الضيق لهم، من خلال هذا المقال سنشرح لكم أفضل الوصفات التي تعالج نحافة الوجه.

تسمين الوجه طبيعيًا في أسبوع

تحلمين بوجه ممتلئ لأنه يجعلك تبدين شابة ويعطيكي إطلالة جميلة، لذلك ننصحك باستخدام الوصفات التالية:

وصفة الخميرة والعسل وماء الورد

هذه الوصفة تمنحك وجه ممتلئ ومشرق، والعسل يمد البشرة بفوائد رائعة، وماء الورد يعطي لمعان للبشرة فقط قومي بتطبيق الطريقة التالية:

المكونات

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نحضر وعاء صغير.

أضيفي الخميرة، العسل وماء الورد.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلين على مزيج منسجم.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول الخاص لتنظيف المسام.

قومي بفرد الخليط على البشرة باستثناء أنفك.

اتركي الخليط على وجهك لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.

كرري الوصفة يوميًا وستلاحظين الفرق في وجهك، خلال عدة أيام سيصبح وجهك ممتلئ ولونه وردي.

وصفة الليمون والبرتقال والحليب

لتحصلي على وجه ممتلئ ومشرق خلال أيام قليلة، جربي هذه الوصفة السريعة وهي كالتالي:

المكونات

حبة من الليمون.

نصف ثمرة من البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق.

ضعي عصير الليمون مع عصير البرتقال.

أضيفي ملعقتين حليب البودر.

امزجي الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس وكريمي.

استخدمي الخليط على وجهك واتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يجف.

ضعي طبقة أخرى من الخليط على وجهك واتركيها تجف.

اغسلي الوجه من الخليط بالماء البارد جيدًا.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا وسوف تبهرك النتيجة.

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