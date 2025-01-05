كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الثالثة:أسيك ميموزا يستقبل اتحاد الجزائر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق اتحاد الجزائر في ضيافة فريق أسيك ميموزا من ساحل العاج، اليوم الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة تالمكرمة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من المجموةعة ذاتها، وبنفس التوقيت، يلعب جراف دي داكار من السينغال مع أورابا يونايتد من بوتسوانا.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- اتحاد الجزائر: 7 نقاط

2- أسيك ميموزا: 4 نقاط

3- جراف دي داكار: نقطتان

4- أورابا يونايتد: نقطتان