بث مباشر يلاشوت.. نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" مباراة عمان والبحرين

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بث مباشر نهائي خليجي 26، ينطلق اليوم السبت نهائى كأس الخليج العربى في نسخته ال26 (خليجى 26)، حيث يجمع نهائي النسخه الحالية بين عُمان والبحرين، فى البطولة التى تستضيفها دولة الكويت، من 21 ديسمبر الماضى.

وتقام المواجهة التاريخية التي تجمع بين منتخبى عمان والبحرين، على «استاد جابر الأحمد الدولى»، فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل كل من المنتخبين بهدف الانتصار وحصد لقب النسخة الـ26 من البطولة.

ويمكنكم متابعة نهائي خليجي 26 بين عمان والبحرين بث مباشر من هنا .

خليجي 26.. حصد اللقب

نهائي خليجي 26

منتخب عمان

ويستهدف منتخب عمان التتويج باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما سبق أن ظفر باللقب خلال عامى 2009و 2017.

كما يسعى منتخب عمان لتعويض إخفاقه فى نهائى نسخة 2003، والذى خسره أمام منتخب العراق، صاحب الأرض وقتها، حيث كانت تعد هذه الخسارة هى الثالثة لهم تاريخيًا فى مباريات النهائى بالبطولة، بعدما خسر نسخة 2007 أمام البلد المستضيف، المنتخب الإماراتى، وكذلك نسخة عام 2004 ضد منتخب قطر.

ويدخل منتخب عمان مباراة الليلة بعدما نجح فى الفوز على نظيره السعودى، بهدفين مقابل هدف، فى دور نصف النهائى.

وكان قد استهل المنتخب العماني مشواره فى البطولة بالتعادل أمام الكويت، صاحب الأرض، فى لقاء الافتتاح، ثم انتصر على عمَّان، وتعادل بعدها ضد الإمارات، قبل أن يعبر إلى النهائى بالفوز على السعودية.

منتخب البحرين

نهائي خليجي 26

وفى الناحية الأخرى يدخل منتخب البحرين المباراة وهو يمنى نفسه بالحصول على لقب كأس الخليج للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما سبق أن توج باللقب، عام 2019، بدولة قطر، على حساب المنتخب السعودى، بهدف دون رد فى النهائى، بينما كان قد خسر المباراة النهائية فى البطولة، خلال 4 مناسبات سابقة.

حيث خسر منتخب البحرين من قبل نهائى كأس الخليج عام 1970 على أرضه أمام نظيره الكويتى، وكذلك خسر نسخة 1982 التى أقيمت بدولة الإمارات، وحدث نفس الأمر خلال نسخة 1992بدولة قطر، ونسخة 2002 فى الكويت.

بينما كان قد انتصر المنتخب البحرينى على أصحاب الأرض، منتخب الكويت، بهدف دون رد، أهله للوصول إلى النهائى.

وكان قدم منتخب البحرين مستويات مميزة خلال النسخة الحالية، حيث افتتحها بالفوز على السعودية، ثم العراق، وبعدها اليمن، قبل أن ينتصر أمام الكويت، ويتأهل إلى نهائى (خليجى 26).

ويعد المنتخب البحرينى ثانى أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف فى بطولة كأس الخليج العربي 26، برصيد 7 أهداف، خلف المنتخب السعودى صاحب 9 أهداف، والذي ودع البطولة، فيما أحرز المنتخب العمانى 6 أهداف حتى الآن قبل المباراة النهائية اليوم.

وكانت قد أعلنت اللجنة الأولمبية البحرينية عن تخصيص 7 طائرات لنقل الجماهير من المنامة إلى دولة الكويت، بالإضافة إلى 15 حافلة لنقل الجماهير.

ويمكنكم متابعة نهائي خليجي 26 بين عمان والبحرين بث مباشر من هنا .



تاريخ مواجهات عمان والبحرين قبل مواجهة الليلة

نهائي خليخي 26

وعلى المستوى التاريخى سبق أن تقابل منتخب عمان والبحرين فى 10 مباريات، حيث كان للمنتخب العُمانى اليد العليا بالفوز فى 4 مباريات، مقابل انتصار وحيد للمنتخب البحرينى، بينما خيم التعادل على 5 لقاءات.

المواجهة الأولى

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يلتقى فيها منتخب عمان والبحرين بنهائى بطولة كأس الخليج، منذ اعتماد نظام الإقصائيات بالبطولة، في نسخة 2004، ويتقاسم المنتخبين لقب «المنتخب الأحمر»، إشارة إلى اللون الذى يزين قميص كل منهما.

وكان الاتحاد الخليجى لكرة القدم قد أعلن عن مقدار الجائزة المالية لبطل (خليجى 26 ) حيث تقدر بمليون دولار، بالإضافة إلى جوائز مالية للمنتخب الوصيف وهداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى.