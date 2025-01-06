الدفاع الروسية: القضاء على 485 عسكريا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 04:30 مساءً - أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 485 عسكريا أوكرانيا على أطراف مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة، وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 49500 فرد ومئات المدرعات والدبابات منذ الـ6 من أغسطس.

من أجل وقف تقدم القوات الروسية على محور كورسك، شن العدو هجوما مضادا بمجموعات مهاجمة في اتجاه قرية بولشوي سولداتسكوي. ومن خلال الإجراءات الحاسمة والفعالة التي اتخذتها قوات "الشمال"، بدعم من الطيران والمدفعية، تم التصدي لمحاولة اختراق القوات الأوكرانية.

بلغت خسائر العدو خلال محاولة الاختراق أكثر من 150 عسكريا و4 دبابات ومركبتي مشاة قتالية و16 مدرعة وآلية عسكرية هندسية.

خلال العمليات الهجومية، ألحقت القوات الروسية الهزيمة بـ12 لواء وكتيبة أوكرانية في غيفو وكازاتشيا لوكنيا وكوريلوفكا وليبيديفكا وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ومخنوفكا وميرني ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي وروسكوي بوريشنوي وسفيردليكوفو وستارايا سوروتشينا وسودجا وتشيركاسكوي بوريشنوي.

استهدفت ضربات طيران الجيش العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية أفراد ومعدات العدو في قرى وبلدات بونداريفكا وجوجوليفكا وجونشاروفكا وزازوليفكا وزاموسك وكولماكوف ومارتينوفكا وماريفكا وبوغريبكي ويوزني وكذلك باسوفكا وبيلوفودي، بوجدانوفكا، فيسيلوفكا، زورافكا، زابسيلي، لوكنيا وأوبودي وأوسوفكا وستيبانوفكا في مقاطعة سومي.

بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية على محور كورسك 485 عسكريا و10 دبابات و7 مركبات قتال مشاة و5 ناقلات جند مدرعة و39 مدرعة وآلية عسكرية هندسية، و11 سيارة ومدفعا، واستسلم 4 جنود أوكرانيين.

بلغت خسائر قوات كييف منذ بدء هجومها على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 49500 فرد و283 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و89 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.