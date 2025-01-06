يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، ان نادي يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على نظيره مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتتضمن الصفقة مهاجم يوفنتوس، دوسان فلاهوفيتش، وعلى الجانب المقابل، جوشوا زيركزي، لاعب اليونايتد، وفقاً لما ذكرته شبكة “talksport”.

وأضافت الشبكة، أن قرب انتهاء عقد فلاهوفيتش (صيف 2026) وتعثر مفاوضات تجديد العقد، بالإضافة لكون زيركزي هدفاً سابقاً لليوفي، دفع إدارة النادي الإيطالي لعرض هذه الصفقة التبادلية.

خلال الموسم الحالي، سجل دوسان فلاهوفيتش 12 هدفاً في مختلف المسابقات مع اليوفي، بينما لم ينجح زيركزي في هز الشباك مع اليونايتد سوى في 4 مرات فقط.