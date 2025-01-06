ريال مدريد يستهدف تعزيز دفاعه بصفقة آسيوية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع منتخب أوزبكستان، عبد القادر خوشانوف، لاعب لانس الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “فوت ميركاتو” فإن الاتصالات بين الأطراف المعنية بالصفقة، بدأت بالفعل.

وأوضحت الشبكة، أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الراغب بالحصول على خدمات المدافع الشاب حيث يحظى كذلك باهتمام مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وعن هذه التحركات، قال ممثلو اللاعب في تصريحات للشبكة: “نحن ممتنون لكل ما قدمه لنا نادي لانس، لكن الأمر متروك للاعب ليقرر الخطوة التالية التي سيتخذها”.