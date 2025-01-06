نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الشباب ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره فريق الفيحاء اليوم الاثنين الموافق 6 يناير الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد ومعلق مباراة الشباب والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء مساء يوم اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق حماد العنزي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

