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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بعد الأداء الجيد للفريق في الفوز بكأس السوبر الفرنسي ضد موناكو 1-0 في الدوحة.

ديمبيلي: النصف الثاني من الموسم سيكون مثيرًا

وأشار إلى أنه، رغم قضاء 10 أيام من الإجازة السلبية، فقد سجل هدفًا حاسمًا في الدقائق الأخيرة ساهم في الفوز باللقب الرابع.

كما أشاد بمنافسه موناكو، مؤكدًا أنه فريق قوي وكان بإمكانه تغيير نتيجة المباراة.

ديمبيلي أكد أنه لا يهتم بأن يكون هداف الفريق، بل يسعى مع باقي اللاعبين لتحقيق فاعلية أكبر في تسجيل الأهداف.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الفريق، مؤكدًا أن النصف الثاني من الموسم سيكون مثيرًا، خصوصًا مع التحديات القادمة مثل مباراة دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي.