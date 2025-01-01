كلنا تقريبا بنهتم بالعناية ببشرة وشنا وبننسى جسمنا ، وده السبب اللي بيخلي لون الجسم مختلف احيانا عن لون بشرة وشنا وبيبقى فيه تصبغات صعبة ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم روتين تفتيح الجسم كله بمكونات طبيعية من البيت.
- الخطوة 1: التدليك باستخدام زيت تفتيح الجسم
هتحتاجي:
- 1 معلقة كبيرة كركم بودر.
- 4 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- اخلطي الكركم مع زيت جوز الهند كويس.
طريقة الاستخدام:
1- وزعي الخليط على الجسم كله ودلكيه لمدة 5 – 10 دقايق وسيبيه على جسمك لمدة 5 دقايق كمان.
2- بعدها اغسلي جسمك بماية فاترة.
3- وما تستخدميش بعده اي شاور جل او صابون.
زيت جوز الهند ، بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومهدئة للبشرة ، ويعتبر مرطب طبيعي للبشرة.
الكركم ، معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا وبالتالي بيساعد على تنقية البشرة ومنع ظهور البثور ، وبيقلل من افراز الغدد الدهنية للزيوت وبيساعد على منع العدوى ، بالاضافة انه يعتبر مقشر طبيعي للبشرة وده بيساعد على تجديد البشرة والحفاظ على بشرتها.
- الخطوة 2: التقشير باستخدام مقشر الجسم
هتحتاجي:
- ½ كوباية ملح.
- ½ كوباية سكر.
- ¼ كوباية زيت عباد الشمس او زيت جوز الهند.
- بشر قشر ليمونة.
- 2 معلقة كبيرة بابايا مهروسة.
- 10 نقط من زيت البرتقان.
طريقة الاستخدام:
1- في طبق اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- خدي من الخليط وافركيه في ايديكي الاتنين ووزعيه على جسمك.
3- دلكي المقشر على الجسم لمدة 5 – 10 ثواني في حركات دائرية من غير ما تضغطي بقوة او تمددي وتشدي بشرتك.
4- اغسلي المقشر باستخدام الماية الدافية بس من غير استخدام اي صابون او شاور جل.
البابايا غنية بالبيتا كاروتين الصحية للبشرة واللي بتمنع الجذور الحرة وبالتالي بتمنع التجاعيد والخطوط الرفيعة ، كمان بيحتوي على انزيم بيساعد على تفتيح البشرة وبيقلل من البقع وندبات حب الشباب ، كمان البابايا يعتبر مقشر طبيعي بيدوب خلايا الجلد الميتة وبيساعد على تنعيم ومرونة الجلد.
- الخطوة 3: ماسك الكركم والليمون لتفتيح الجسم
هتحتاجي:
- 1 معلقة كبيرة كركم.
- 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
- 3 معلقة كبيرة لبن رايب.
طريقة الاستخدام:
1- في طبق اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على جسمك كله وسيبيه لمدة 15 – 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه.
الليمون مع الكركم ، يعتبر من افضل الطرق لتفتيح الجسم ، لان الليمون بيحتوي على خصائص تبييض طبيعية ، وهو مثالي لازالة اسمرار البشرة ، مع الكركم اللي بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة يعتبروا مزيج قوي لتفتيح البشرة ، والكركم مناسب بشكل مثالي لعلاج اسمرار البشرة بسرعة وبشكل دائم.
واللبن الرايب ، يعتبر مهديء ومبرد للبشرة وفعال في ازالة اسمرار البشرة وتقليل الاحمرار وتضييق المسام.
- الخطوة 4: سيروم تفتيح البشرة للجسم
هتحتاجي:
- ¼ كوباية من زيت اللوز الحلو.
- 7 – 8 نقط من زيت خشب الصندل.
- 4 – 5 نقط من زيت الليمون.
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض في ازازة ويفضل تكون بقطارة عشان تسهل عليكي استخدام السيروم.
2- رجي الازازة كويس لخلط المكونات.
3- وزعي نقط من السيروم على جسمك كله ويكون رطب شوية ودلكيه لحد ما يمتصه.
زيت اللوز ، من افضل الزيوت اللي بتساعد على تفتيح البشرة.
زيت خشب الصندل ، بيساعد كمان على تفتيح البشرة ، بالاضافة انه ليه فوايد كتير تانية للبشرة.
وزيت الليمون ، معروف بتأثيره المبيض للبشرة.
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