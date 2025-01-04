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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل سبورتنج لشبونة مع مضيفه فيتوريا جيماريش (4-4)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

8 أهداف في تعادل مثير بين سبورتنج لشبونة وفيتوريا جيماريش

ورفع سبورتنج لشبونة، رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن بورتو صاحب المركز الثاني، فيما رفع جيماريش رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.

وتقدم فيكتور جيوكيرس لسبورتنج لشبونة في الدقيقة الثانية، وبعد 5 دقائق سجل تياجو سيلفا هدف التعادل لجيماريش، قبل أن يعود جيوكيريس للتسجيل مجددا في الدقيقة (14).

وفي الدقيقة (57) أكمل جيوكيريس ثلاثيته، لكن جيماريش سجل هدفين عن طريق كايو سيزار وجواو مينديز في الدقيقتين (69، 82).

وفي الدقيقة (85) سجل ديو ميرسي الهدف الرابع لجيماريش، لكن سبورتنج لشبونة أدرك التعادل في الدقيقة (90+5)، عن طريق فرانشيسكو ترينكاو.