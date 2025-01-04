نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيباني يعلن عن جولة تشمل الأردن وقطر والإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الجمعة، عن زيارات قريبة له إلى عدة دول عربية.

وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس": "سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".

وتابع: "نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".

ووصل الشيباني مساء الأربعاء برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب إلى العاصمة السعودية الرياض، واستقبلهم نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي