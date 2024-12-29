وداعًا رفيق الدرب: تفاصيل وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى ومسيرة زواجهما

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

خيم الحزن على الوسط الفني ومحبي الفنانة نشوى مصطفى بعد إعلانها عن وفاة زوجها رجل الأعمال محمد عماد. وقد شُيعت جنازته في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. يستعرض هذا المقال تفاصيل وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى وقصة زواجهما التي استمرت لثلاثين عامًا.

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى صباحًا عن وفاة زوجها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وطلبت من محبيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وحثتهم على حضور صلاة الجنازة التي أقيمت ظهرًا في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. وقد عبّرت نشوى عن حزنها الشديد وانهيارها خلال الجنازة، وسط حضور عائلتها وأصدقائها المقربين. لوحظ غياب ملحوظ لأصدقائها من الوسط الفني في صلاة الجنازة.

عبّرت نشوى مصطفى عن مدى حزنها العميق بفقدان زوجها وشريك حياتها، وناشدت الجمهور بحضور صلاة الجنازة والدعاء له بالرحمة. كتبت نشوى على صفحتها على فيسبوك: “اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي، الله يراضيكم تعالوا كلكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير”.

كان زوج الفنانة نشوى مصطفى، محمد عماد، رجل أعمال مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات طويلة. تعرّف الثنائي على بعضهما في لقاء صالونات تم تنسيقه من قبل شقيقة نشوى مصطفى وشقيقة زوجها. من الطريف في بداية علاقتهما أن محمد عماد تجاهل نشوى في بداية اللقاء لمدة تقارب الثلث ساعة لانشغاله بمشاهدة مباراة كرة قدم. لكن نشوى بادرت بالحديث معه بصراحة ووضوح، وأخبرته أنها لا ترغب بالزواج بهذه الطريقة. وقد صرّح هو أيضًا بأنه لا يفضل هذه الطريقة وأن طريقة تفكيره مختلفة عن أسرته، بالإضافة إلى أنه لم يكن يرغب بالزواج من امرأة مصرية. رغم هذه البداية، انتهى الأمر بزواجهما الذي استمر لمدة 30 عامًا، ويُعتبر من أنجح الزيجات في الوسط الفني.