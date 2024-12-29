استمتعي بإجازتكِ بصحة وعافية: نصائح ذهبية لتجنب الأمراض خلال السفر والاسترخاء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

الإجازة هي وقت للاسترخاء والاستمتاع وتجديد النشاط، ولكن الإصابة بالمرض خلالها قد يُفسد كل هذه المتعة. لذا، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات واتباع بعض النصائح الصحية لتجنب الإصابة بالأمراض والاستمتاع بإجازتكِ بصحة وعافية. في هذا المقال، سنُقدم لكِ دليلًا شاملًا حول كيفية تجنب المرض أثناء الإجازة، سواء كنتِ تُسافرين أو تقضين وقتكِ في المنزل.

هناك عدة عوامل قد تُساهم في زيادة فرص الإصابة بالمرض خلال الإجازة، منها:

تغيير الروتين: قد يُؤدي تغيير الروتين اليومي، مثل النوم لساعات أقل أو تغيير مواعيد تناول الطعام، إلى إضعاف جهاز المناعة.

التعرض لجراثيم جديدة: عند السفر، نتعرض لجراثيم وبيئات جديدة قد لا يكون جهاز المناعة مُعتادًا عليها.

الإجهاد: قد يُؤدي التخطيط للإجازة والسفر نفسه إلى الإجهاد، مما يُضعف جهاز المناعة.

تغيير النظام الغذائي: قد نُغيّر نظامنا الغذائي خلال الإجازة ونتناول أطعمة غير صحية، مما يُؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

التخطيط المُسبق: قبل السفر، تأكدي من حصولكِ على التطعيمات اللازمة، واحصلي على أدويتكِ الضرورية بوصفة طبية كافية.

تعزيز جهاز المناعة: تناولي طعامًا صحيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، واحصلي على قسط كافٍ من النوم، ومارسي الرياضة بانتظام قبل وأثناء الإجازة.

النظافة الشخصية: اغسلي يديكِ جيدًا بالماء والصابون بشكل مُتكرر، خاصةً قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض. استخدمي مُعقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة لا تقل عن 60% عند عدم توفر الماء والصابون.

شرب كمية كافية من الماء: حافظي على رطوبة جسمكِ بشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، خاصةً أثناء السفر.

تناول طعام صحي: اختاري الأطعمة الطازجة والمطبوخة جيدًا، وتجنبي الأطعمة المكشوفة أو غير النظيفة.

الحماية من أشعة الشمس: استخدمي واقي الشمس بعامل حماية مناسب، وارتدي ملابس فضفاضة وقبعة ونظارات شمسية لحماية نفسكِ من حروق الشمس.

الراحة والاسترخاء: خصّصي وقتًا للراحة والاسترخاء خلال الإجازة، وتجنبي الإجهاد الزائد.

الحذر من لدغات الحشرات: استخدمي طارد الحشرات المناسب، وارتدي ملابس طويلة الأكمام وبنطالًا طويلًا في الأماكن التي تكثر فيها الحشرات.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي: تناولي أطعمة غنية بالألياف، واشربي كمية كافية من الماء، وتجنبي الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة.

في الطائرة: استخدمي مُعقم اليدين، وتجنبي لمس الأسطح قدر الإمكان، واشربي كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

في الفندق: تأكدي من نظافة الغرفة، واغسلي الأكواب والأطباق قبل استخدامها.

في الأماكن العامة: تجنبي الازدحام قدر الإمكان، واستخدمي مُعقم اليدين بشكل مُتكرر.

من المهم تحضير حقيبة إسعافات أولية صغيرة تحتوي على: